Новий уряд Італії взявся змінювати міграційну політику: що відомо

Відомо, що 35 чоловіків залишилися на борту судна Humanity 1, що ходить під німецьким прапором. Човен протягом двох тижнів запитував доступ до італійського порту, але так і не отримав його.

Благодійна організація SOS Humanity, яка перевозила цих людей, відзначила надзвичайно пригнічений настрій серед мігрантів. Представники організації вважають, що такі дії суперечать міжнародному праву. Крім того, три інші судна, на борту яких перебуває близько 900 осіб, також попросили доступ до італійського порту, але їм не дозволили навіть пришвартуватися.

"Ті, хто не "кваліфікується" як вразливі, повинні будуть покинути італійські води, і про них повинна піклуватися держава, під прапором якої ходить судно", - прокоментував ситуацію міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі.

Нагадаємо, що Італія залишається одним з основних пунктів в'їзду в Європу. За даними ООН, з початку 2022 року близько 85 тисяч мігрантів прибули до країни на човнах. Проте новообрана очільник італійського уряду Джорджи Мелоні вже у першому зверненні до парламенту країни відзначила необхідність нової політики щодо мігрантів.

"Необхідно припинити "незаконний в’їзд" до країни і "торгівлю людьми", - наголосила Мелоні, зазначивши, однак, що не має наміру ставити під сумнів право на притулок для тих, хто тікає від воєн і переслідувань.