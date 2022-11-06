Новое правительство Италии взялось менять миграционную политику: что известно

Известно, что 35 мужчин остались на борту судна Humanity 1, которое ходит под немецким флагом. Лодка в течение двух недель запрашивала доступ к итальянскому порту, но так и не получила его.

Благотворительная организация SOS Humanity, перевозившая этих людей, отметила очень подавленное настроение среди мигрантов. Представители организации считают, что подобные действия противоречат международному праву. Кроме того, три других судна, на борту которых находится около 900 человек, также попросили доступ в итальянский порт, но им не разрешили даже пришвартоваться.

"Те, кто не "квалифицируется" как уязвимые, должны будут покинуть итальянские воды, и о них должно заботиться государство, под флагом которого ходит судно", – прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози.

Напомним, что Италия остается одним из основных пунктов въезда в Европу. По данным ООН, с начала 2022 года около 85 тысяч мигрантов прибыли в страну на лодках. Однако новоизбранная глава итальянского правительства Джорджи Мэлони уже в первом обращении к парламенту страны отметила необходимость новой политики в отношении мигрантов.

"Необходимо прекратить "незаконный въезд" в страну и "торговлю людьми", - подчеркнула Мэлони, отметив, однако, что не намерена ставить под сомнение право на убежище для бегущих от войн и преследований.