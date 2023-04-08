В Естонії нова коаліція в угоді пообіцяля продовжити підтримку України

"Партія реформ" чинної прем’єрки Естонії Каї Каллас, Eesti 200 та соціал-демократи затвердили коаліційну угоду, що закладає основу для програми уряду.

Серед іншого, у коаліційній угоді відзначають, що на тлі відкритої війни Росії проти України Естонія ближчими роками буде у "найскладнішій безпековій ситуації з років Другої світової", у зв’язку з чим на наступні чотири роки витрати на оборону уряд збільшить до 3% ВВП.

Головним напрямком розвитку сил оборони визначили посилення ППО, систем далекого радіусу дії та збільшення запасів боєприпасів; передбачаються також заходи підтримки естонського воєнпрому, створення підрозділу кібероборони та підрозділу швидкого реагування на ворожі дії в інфопросторі.

У зовнішній політиці декларують наміри добиватися подальшого посилення санкцій проти Росії та підтримку якнайшвидшого відкриття перемовин про вступ до ЄС України та Молдови.

Також майбутній уряд обіцяє активно працювати над притягненням Росії до відповідальності за агресію та воєнні злочини, спрямуванням конфіскованих російських активів на відбудову України, активно допомагати у повоєнному відновленні України.

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що "партія реформ" прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас посіла перше місце на парламентських виборах, цей результат гарантуватиме, що Таллінн залишиться одним із найстійкіших проукраїнських урядів у Європі.

Сьогодні ж в Естонії визначилися зі складом нового уряду та повідомили хто очолить ключові посади.

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