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В Эстонии новая коалиция в соглашении пообещала продолжить поддержку Украины

Фото: коалиция Эстонии пообещала продолжить поддержку Украины (flickr by Shane MacClure)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 8 апреля, политические силы Эстонии объявили о коалиционном соглашении, которое, среди прочего, предусматривает продолжение поддержки Украины по всем ключевым вопросам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Партия реформ" действующего премьера Эстонии Каи Каллас, Eesti 200 и социал-демократы утвердили коалиционное соглашение, которое закладывает основу для программы правительства.

Среди прочего, в коалиционном соглашении отмечают, что на фоне открытой войны России против Украины Эстония в ближайшие годы будет в "сложнейшей ситуации безопасности с лет Второй мировой", в связи с чем на следующие четыре года расходы на оборону правительство увеличит до 3% ВВП.

Главным направлением развития сил обороны определили усиление ПВО, систем дальнего радиуса действия и увеличение запасов боеприпасов; предусматриваются также меры поддержки эстонского военпрома, создания подразделения киберобороны и подразделения быстрого реагирования на враждебные действия в инфопространстве.

Во внешней политике декларируют намерения добиваться дальнейшего ужесточения санкций против России и поддержку скорейшего открытия переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.

Также будущее правительство обещает активно работать над привлечением России к ответственности за агрессию и военные преступления, направлением конфискованных российских активов на восстановление Украины, активно помогать в послевоенном восстановлении Украины.

Напомним, на днях мы сообщали, что "партия реформ" премьер-министра Эстонии Каи Каллас заняла первое место на парламентских выборах, этот результат будет гарантировать, что Таллин останется одним из самых стойких проукраинских правительств в Европе.

Сегодня же в Эстонии определились с составом нового правительства и сообщили, кто возглавит ключевые должности.

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