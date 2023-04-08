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В Естонії назвали склад нового уряду: хто отримав ключові посади

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Естонія, Субота 08 квітня 2023 16:37
В Естонії назвали склад нового уряду: хто отримав ключові посади Фото: прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас (flickr.com stenbockimaja)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 8 квітня, в Естонії визначилися зі складом нового уряду та повідомили хто очолить ключові посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Партія реформ" чинної прем’єрки Каї Каллас, як переможець виборів, отримала найбільше міністерських портфелів. Кая Каллас залишиться прем'єр-міністром, а от інші міністерські посади "партії реформ" розподілили таким чином:

  • Сігне Рісало - залишиться міністром соціального захисту;
  • Калле Лаанет - стане міністром юстиції;
  • Март Вирклаєв - стане міністром фінансів;
  • Ханно Певкур - залишиться міністром оборони;
  • Хайді Пурга - отримає портфель міністра культури;
  • Крістен Міхал - займе новостворену посаду міністра клімату.

До того ж Каллас повідомила, що новий уряд втратить двох міністрів і що реформа міністерств повинна принести країні економію.

"Ми фактично об'єднуємо міністерства. Буде нове міністерство клімату та довкілля, куди перемістяться деякі питання з міністерства економіки. І нове регіональне міністерство, де з міністерства фінансів зникне міністр державного управління і міністр підприємництва та ІТ зникне з Міністерства економіки. І ми будемо консолідувати ці процеси під двома міністерствами. Це, звичайно, буде важко, але він має відповідати на ті виклики, які ми маємо на цей час", - додала прем'єр.

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що "Партія реформ" прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас посіла перше місце на парламентських виборах, цей результат гарантуватиме, що Таллінн залишиться одним із найстійкіших проукраїнських урядів у Європі.

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