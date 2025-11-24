Новий удар для родини Кеннеді: 35-річна онука президента у критичному стані

Татіана Шлоссберг поділилася своєю історією в день 62-ї річниці вбивства її діда в Далласі. За словами жінки, їй залишилося менше року життя.

"Я не могла повірити, що це стосується мене", - написала вона. "Напередодні я пропливла милю у басейні, будучи на дев’ятому місяці вагітності. Я не відчувала хвороби. Насправді я була однією з найздоровіших людей, яких знала".

Татіана зазначила, що має сина, якого любить понад усе, та новонароджену дитину, про яку треба піклуватися.

Що відомо про діагноз

У травні 2025 року Татіані Шлоссберг поставили діагноз гострий мієлоїдний лейкоз, рідкісна та швидкопрогресуюча форма раку крові, незабаром після народження другої дитини у Нью-Йорку. Відтоді вона пройшла кілька курсів хіміотерапії, два трансплантати кісткового мозку та брала участь у двох клінічних дослідженнях.

"Під час останнього клінічного дослідження лікар сказав, що зможе підтримувати мене живою, можливо, ще рік", - написала вона.

Шлоссберг також згадала, що лікування збіглося з номінацією та затвердженням її двоюрідного брата, Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, на посаду міністра охорони здоров’я США. Вона охарактеризувала його як "переважно джерело збентеження для мене та моєї найближчої родини". Журналістка висловила побоювання, що його скептичне ставлення до вакцин може позначитися на її здоров’ї, змушуючи "проводити решту життя з ослабленим імунітетом".

Татіана Шлоссберг є другою дитиною Кароліни Кеннеді, 67 років, колишньої послині США в Австралії та Японії і дочки Джона Ф. Кеннеді. Вона згадала численні трагедії, які спіткали родину.

"Все життя я намагалася бути доброю - доброю студенткою, сестрою, дочкою, оберігати маму і ніколи не засмучувати її. Тепер я додала нову трагедію в її життя, у життя нашої родини, і нічого не можу з цим вдіяти", - написала вона.

Нагадаємо, що Джон Ф. Кеннеді був вбитий у Далласі 22 листопада 1963 року. Її двоюрідний дядько Роберт Ф. Кеннеді також був убитий у червні 1968 року, а дядько Джон Ф. Кеннеді-молодший загинув у авіакатастрофі у 1999 році.

Трагедія Татіани Шлоссберг стала новим болючим ударом для родини, яка вже багато разів стикалася з втратою та трагедіями протягом десятиліть.