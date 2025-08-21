Новий удар дронів по Ростовській області: масштабна пожежа на НПЗ у Новошахтинську (відео)

У місті Новошахтинськ Ростовської області повідомляють про пожежу на нафтопереробному заводі після ймовірної атаки невідомих безпілотників.

Так, місцеві жителі розповідають про звуки вибухів у районі заводу, а також викладають в соцмережах фото та відео пожежі.

Російські служби та влада наразі не коментували інцидент, тому точні дані про причини пожежі та її наслідки ще уточнюються.