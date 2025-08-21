RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Новый удар дронов по Ростовской области: масштабный пожар на НПЗ в Новошахтинске (видео)

Иллюстративное фото: сотрудники МЧС России (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ростовскую область в очередной раз атаковали дроны. В Новошахтинске сообщают о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.

В городе Новошахтинск Ростовской области сообщают о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе после вероятной атаки неизвестных беспилотников.

Так, местные жители рассказывают о звуках взрывов в районе завода, а также выкладывают в соцсетях фото и видео пожара.

Российские службы и власти пока не комментировали инцидент, поэтому точные данные о причинах пожара и его последствиях еще уточняются.

 

 

Предыдущие атаки на Новошахтинский НПЗ

Как сообщал ранее руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, что нефтеперерабатывающий завод в российском Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности Российской Федерации.

Кстати, нынешняя атака - это не первый случай поражения предприятия дронами. Однако точное количество ударов ранее не фиксировалось официально.

Например, 24 декабря прошлого года в сети появились спутниковые снимки последствий атаки на Новошахтинский НПЗ. На снимках видео, что во время атаки сгорел по меньшей мере один резервуар с топливом.

