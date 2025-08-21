Новый удар дронов по Ростовской области: масштабный пожар на НПЗ в Новошахтинске (видео)

В городе Новошахтинск Ростовской области сообщают о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе после вероятной атаки неизвестных беспилотников.

Так, местные жители рассказывают о звуках взрывов в районе завода, а также выкладывают в соцсетях фото и видео пожара.

Российские службы и власти пока не комментировали инцидент, поэтому точные данные о причинах пожара и его последствиях еще уточняются.