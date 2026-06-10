Новий транш від Світового банку спрямують на базові потреби українців

Україна отримала додаткові 236 мільйонів євро фінансування через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine. Ці кошти спрямують на забезпечення ключових соціальних видатків та виплату пенсій.
Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.
За її словами, новий транш фінансування надійшов до Державного бюджету України від Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантію Уряду Королівства Швеція.
Залучені кошти допоможуть державі підтримати стабільність соціальної сфери в умовах триваючої війни.
"Цінуємо вагому та своєчасну підтримку наших друзів та партнерів, яка посилює Україну в умовах російського повномасштабного вторгнення", - наголосила Свириденко.
Проєкт PEACE (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance) in Ukraine було започатковано для надання бюджетної підтримки українській державі.
Завдяки новому траншу від Швеції загальний обсяг коштів, залучених за цією програмою Світового банку, вже сягнув 53,5 мільярда доларів.
Нагадаємо, Світовий банк є одним із ключових фінансових партнерів України, який не лише покриває поточні соціальні видатки, а й фінансує довгострокові програми відновлення.
Зокрема, у травні 2025 року банк схвалив додаткове фінансування в розмірі 84 мільйонів доларів за проєктом HOPE. Ці кошти спрямували на відновлення пошкоджених війною осель за державною програмою "єВідновлення", що дозволить повернути житло понад 25 тисячам українських родин.
Водночас експерти фінустанови наголошують, що через триваючу агресію РФ українська економіка стикається із серйозними викликами.
Згідно з квітневим прогнозом Світового банку, основними факторами уповільнення економічного зростання України у 2024-2025 роках стали скорочення зовнішнього попиту, дефіцит робочої сили та перебої зі світлом. Прискорення економіки до 5,2% очікується лише у 2026 році за умови завершення активних бойових дій та старту масштабної відбудови.