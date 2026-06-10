Новый транш от Всемирного банка направят на базовые потребности украинцев

Сотрудничество Украины и Всемирного банка

Напомним, Всемирный банк является одним из ключевых финансовых партнеров Украины, который не только покрывает текущие социальные расходы, но и финансирует долгосрочные программы восстановления.

В частности, в мае 2025 года банк одобрил дополнительное финансирование в размере 84 миллионов долларов по проекту HOPE. Эти средства направили на восстановление поврежденных войной домов по государственной программе "еВідновлення", что позволит вернуть жилье более 25 тысячам украинских семей.

В то же время эксперты финучреждения отмечают, что из-за продолжающейся агрессии РФ украинская экономика сталкивается с серьезными вызовами.

Согласно апрельскому прогнозу Всемирного банка, основными факторами замедления экономического роста Украины в 2024-2025 годах стали сокращение внешнего спроса, дефицит рабочей силы и перебои со светом. Ускорение экономики до 5,2% ожидается только в 2026 году при условии завершения активных боевых действий и старта масштабного восстановления.