Новий транш та план "Б" для держбюджету. Чого чекати Україні від переговорів із МВФ

Під час підготовки матеріалу було використано інформацію з відкритих джерел, ексклюзивні коментарі експертів та джерел видання.

Україна та Міжнародний валютний фонд розпочали четвертий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) на загальну суму 15,6 млрд доларів. Місія МВФ та українські чиновники з 17 лютого у Варшаві проводять аналіз виконання умов програми кредитування. Переговори, за інформацією РБК-Україна, планують закінчити наприкінці цього тижня. Їхнім фіналом має стати угода на рівні персоналу (staff-level agreement) та винесення питання про виділення Україні чергового, четвертого за рахунком траншу на схвалення ради директорів МВФ.

Україна в рамках 4-річної програми EFF, запущеної у березні 2023 року, вже отримала 4,5 млрд доларів трьома траншами. 2024 року очікується сума в 5,4 млрд доларів. Її виділять чотирма траншами.

Для позитивної оцінки виконання програми Україна до початку перегляду мала виконати всі “структурні маяки”, тобто умови, виставлені у меморандумі про співпрацю. До четвертого перегляду таких маяків було три. Потрібно було схвалити Національну стратегію доходів, ухвалити закон про збільшення незалежності САП та переглянути процедури управління державними інвестиціями.

Всі ці умови на сьогодні виконані. Таким чином, є підстави очікувати на позитивний висновок місії. До речі, це вже другий випадок поспіль, коли на перегляд програми Україна виходить із виконанням усіх вимог кредитора. У грудні до третього перегляду всі "структурні маяки" теж були виконані, хоча і з деякою затримкою.

"Думаю, і зараз місія пройде легко", - сказав у коментарі РБК-Україна голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Глава аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій також вважає, що претензій щодо виконання умов програми у МВФ не має бути.

"Формально ми виконали всі три маяки", - сказав він.

Представники місії МВФ в Україні (фото: архів НБУ)

Розмір траншу збільшувати не збираються

Наступний транш очікується у розмірі 900 млн. доларів. Паращій вважає, що в умовах відсутності зовнішнього фінансування його розмір варто збільшити.

“Навіть якщо гроші від США будуть, то очевидно, не дуже скоро. Тому мало б сенс говорити про великі виплати за найближчим траншем від МВФ. Це допомогло б у поточній ситуації, бо у нас у січні-лютому дуже маленька міжнародна допомога. Все одно наступний транш планується на 2,2 мільярди”, - заявив він.

Але збільшення траншу поки не планується, повідомило джерело видання, знайоме із планом переговорів.

Багато залежатиме від того, як вирішиться питання з фінансуванням України від США, яке відсутнє вже п'ятий місяць. РБК-Україна вже писало про ризики подальшого затягування термінів надання грошей основним партнером України.

Коригувати програму поки не будуть

Програма МВФ безпосередньо пов'язана з фінансуванням від ЄС і США - важливий і обсяг коштів, що виділяються, і ритмічність їх надходжень. Чотирирічну програму Ukraine Facility на 50 млрд євро від ЄС планують запустити у березні. Ризиків її зриву практично немає. Щоправда, поки що не відома фінальна сума фінансування на 2024 рік – це має стати ясно після схвалення регламенту програми Європарламентом наприкінці лютого. Розмір коштів на поточний рік може бути в межах 9-18 млрд євро.

По США ніякої ясності немає. Питання фінансування України “зависло” у конгресі. Щоправда, у Білому домі запевняють, що не залишать Україну без необхідної підтримки.

Якщо грошей від США не буде, то Україні доведеться шукати інші джерела фінансування, і робота над цим вже йде. Але поки, до конкретного рішення США, програма з МВФ не змінюватиметься.

"До якогось конкретного рішення США базовим припущенням програми залишається те, що гроші будуть виділені", - сказав співрозмовник, знайомий з планом переговорів з МВФ.

Він не виключив, що під час роботи місії може обговорюватися питання щодо фінансування України в умовах затримки чи скорочення зовнішніх надходжень до бюджету. Але поки що програму через ці ризики коригувати не будуть, зазначив співрозмовник.

Переговори представників уряду України з експертами МВФ (фото: архів www.mof.gov.ua)

Чи доведеться скорочувати дефіцит держбюджету

За інформацією видання, під час роботи місії може бути порушено питання скорочення дефіциту бюджету в умовах нестачі коштів. Дефіцит держбюджету України на 2024 рік становить близько 40 млрд доларів і покривається переважно зовнішніми запозиченнями та грантами. Якщо джерел покриття не буде, доведеться скоротити дефіцит. Для цього потрібно або збільшити надходження як з внутрішніх, так і зовнішніх джерел, або скоротити витрати. Або знайти комбінацію цих дій.

"Без США нам не вистачить 3-5 мільярдів на цей рік. Але податків та зборів на таку суму не зібрати. Тому все одно потрібно буде говорити про проблему фінансування дефіциту”, - зазначив Паращий.

Ваврищук упевнений, що проблему із затримкою фінансування безумовно буде порушено під час переговорів.

“Звичайно, ключовим буде питання бюджету, але навряд чи на цьому етапі МВФ передбачає, що фінансової допомоги США не буде. Якщо варіант, що фінансування таки буде, - базовий, то питання скорочення дефіциту зараз не обговорюватиметься (у рамках обговорення програми - ред). Швидше за все це буде неформальний план “Б”. Але переписувати програму МВФ, виходячи з припущення, що не буде фіндопомоги від США, було б зараз недоречно. Все ж таки шанси на її затвердження досить високі”, - вважає Ваврищук.

Замістити відсутність американських грошей навряд чи вдасться. Тому, напевно, доведеться і скорочувати витрати, і збільшувати внутрішнє фінансування за рахунок випуску ОВДП.

"У сценарії без американських грантів потрібно буде урізати дефіцит бюджету. ОВДП чи емісія не допоможуть, оскільки постраждає боргова стійкість, а це одна з головних умов програми”, - сказав співрозмовник.

Таким чином, для балансування бюджету в умовах відсутності чи скорочення фінансування доведеться розробити конфігурацію дій щодо збільшення доходів та зниження витрат. Чи може це бути збільшення податків та яких саме? На який обсяг випуску ОВДП доведеться виходити? Чи скорочуватимуться держпрограми чи зроблено ще якісь кроки? Можливо, це стане зрозуміло вже у березні.

А поки що уряд намагається використати наявні механізми для збільшення темпів наповнення бюджету. Зокрема держкомпанії попросили прискорити виплату прибутку до держбюджету. Керівник однієї з них повідомив, що уряд попросив провести всі виплати вже до кінця лютого.