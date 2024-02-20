Новый транш и план “Б” для госбюджета. Чего ждать Украине от переговоров с МВФ

При подготовке материала была использована информация из открытых источников, эксклюзивные комментарии экспертов и источников издания.

Украина и Международный валютный фонд начали четвертый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) на общую сумму 15,6 млрд долларов. Миссия МВФ и украинские чиновники с 17 февраля в Варшаве проводят анализ выполнения условий программы кредитования. Переговоры, по информации РБК-Украина, планируют закончить в конце текущей недели. Их финалом должно стать соглашение на уровне персонала (staff-level agreement) и вынесение вопроса о выделении Украине очередного, четвертого по счету транша на одобрение совета директоров МВФ.

Украина в рамках 4-летней программы EFF, запущенной в марте 2023 года, уже получила 4,5 млрд долларов тремя траншами. В 2024 году ожидается сумма в 5,4 млрд долларов. Ее выделят четырьмя траншами.

Для позитивной оценки выполнения программы, Украина до начала пересмотра должна была выполнить все “структурные маяки”, то есть условия, выставленные в меморандуме о сотрудничестве. К четвертому пересмотру таких маяков было три. Нужно было одобрить Национальную стратегию доходов, принять закон об увеличении независимости САП и пересмотреть процедуры управления государственными инвестициями.

Все эти условия на сегодняшний день выполнены. Таким образом, есть основания ожидать положительного заключения миссии. Кстати, это уже второй случай подряд, когда на пересмотр программы Украина выходит с выполнением всех требований кредитора. В декабре, к третьему пересмотру все “структурные маяки” тоже были выполнены, хотя и с некоторой задержкой.

“Думаю, и сейчас миссия пройдет без труда”, - сказал в комментарии РБК-Украина глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Глава аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий тоже считает, что претензий по выполнению условий программы у МВФ быть не должно.

“Формально мы выполнили все три маяка”, - сказал он.

Представители миссии МВФ в Украине (фото: архив НБУ)

Размер транша увеличивать не собираются

Следующий транш ожидается в размере 900 млн долларов. Паращий считает, что в условиях отсутствия внешнего финансирования его размер стоит увеличить.

“Даже если деньги от США будут, то очевидно, что не очень скоро. Поэтому имело бы смысл говорить о больших выплатах по ближайшему траншу от МВФ. Это помогло бы в текущей ситуации, потому что у нас в январе-феврале очень маленькая международная помощь. Все равно следующий транш планируется на 2,2 миллиарда”, - заявил он.

Но увеличение транша пока не планируется, сообщил источник издания, знакомый с планом переговоров.

Многое будет зависеть от того, как решится вопрос с финансированием Украины от США, которое отсутствует уже пятый месяц. РБК-Украина уже писало о рисках дальнейшего затягивания сроков выделения денег основным партнером Украины.

Корректировать программу пока не будут

Программа МВФ напрямую связана с финансированием от ЕС и США - важен и объем выделяемых средств, и ритмичность их поступлений. Четырехлетнюю программу Ukraine Facility на 50 млрд евро от ЕС планируют запустить в марте. Рисков ее срыва практически нет. Правда, пока не известна финальная сумма финансирования на 2024 год - это должно стать ясно после одобрения регламента программы Европарламентом в конце февраля. Размер средств на текущий год может быть в пределах 9-18 млрд евро.

По США никакой ясности нет. Вопрос о финансировании Украины “завис” в конгрессе. Правда, в Белом доме заверяют, что не оставят Украину без необходимой поддержки.

Если же денег от США не будет, то Украине придется искать другие источники финансирования, и работа над этим уже идет. Но пока, до конкретного решения США, программа с МВФ меняться не будет.

“До какого-то конкретного решения США базовым предположением программы остается то, что деньги будут выделены”, - сказал изданию собеседник, знакомый с планом переговоров с МВФ.

Он не исключил, что в ходе работы миссии может обсуждаться вопрос о финансировании Украины в условиях задержки или сокращения внешних поступлений в бюджет. Но пока программу из-за этих рисков корректировать не будут, отметил собеседник.

Переговоры представителей правительства Украины с экспертами МВФ (фто: архив www.mof.gov.ua)

Придется ли сокращать дефицит госбюджета

По информации издания, в ходе работы миссии может быть затронут вопрос сокращения дефицита бюджета в условиях недостатка средств. Дефицит госбюджета Украины на 2024 год составляет порядка 40 млрд долларов и покрывается в основном внешними заимствованиями и грантами. Если источников покрытия не будет, придется сократить дефицит. Для этого нужно или увеличить поступления, как из внутренних, так и внешних источников, или сократить расходы. Либо же найти комбинацию этих действий.

“Без США нам не хватит 3-5 миллиардов на этот год. Но налогов и сборов на такую сумму не собрать. Так что все равно нужно будет говорить о проблеме финансирования дефицита”, - отметил Паращий.

Ваврищук уверен, что проблема с задержкой финансирования безусловно будет затронута в ходе переговоров.

“Конечно, ключевым будет вопрос бюджета, но вряд ли на этом этапе МВФ предполагает, что финансовой помощи от США не будет. Если вариант, что финансирование все-таки будет, - базовый, то вопрос сокращения дефицита сейчас не будет обсуждаться (в рамках обсуждения программы - ред). Скорее всего, это будет неформальный план “Б”. Но переписывать программу МВФ исходя из предположения, что не будет финпомощи от США, было бы сейчас неуместно. Все же шансы на ее утверждение достаточно высоки”, - считает Ваврищук.

Заместить отсутствие американских денег полностью вряд ли получится. Поэтому наверняка придется и сокращать расходы, и увеличивать внутреннее финансирование за счет выпуска ОВГЗ.

“В сценарии без американских грантов нужно будет урезать дефицит бюджета. ОВГЗ или эмиссия не помогут, поскольку пострадает долговая устойчивость, а это одно из главных условий программы”, - сказал собеседник издания.

Таким образом, для балансирования бюджета в условиях отсутствия или сокращения финансирования придется разработать конфигурацию действий по увеличению доходов и снижению расходов. Может ли это быть увеличение налогов и каких именно? На какой объем выпуска ОВГЗ придется выходить? Будут ли сокращаться госпрограммы или предприняты еще какие-то шаги? Возможно, это станет ясно уже в марте.

А пока правительство пытается использовать имеющиеся механизмы для увеличения темпов наполнения бюджета. В частности, госкомпании попросили ускорить выплату прибыли в госбюджет. Руководитель одной из них сообщил изданию, что правительство попросило провести все выплаты уже до конца февраля.