Новий торговельний конфлікт України і Польщі може повторити "зерновий" сценарій, - експерт

Українські металурги звинувачують польські профспілки та промислові асоціації у спробі перекласти на них провину за проблеми польської сталеливарної галузі.

Так, зараз у Польщі закликають уряд вимагати від Єврокомісії 12-місячного ембарго на імпорт української сталі, аргументуючи це "несправедливою конкуренцією".

Українська сторона заперечує звинувачення, наголошуючи, що обсяги експорту залишаються нижчими за довоєнний рівень 2021 року та не становлять загрози польським виробникам.

За даними Eurostat, у перші сім місяців 2025 року експорт української сталі до Польщі зріс на 19% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Але ці обсяги не є рекордними для останніх років, а в масштабах ринку взагалі незначні: на частку України припадає 14,7% польського імпорту сталі, тоді як 27% постачає Німеччина.

Президент об’єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков каже, що польська промисловість намагається знайти "зручного винного" у власній неконкурентоспроможності.

"Польща намагається знайти когось, кого можна звинувачувати. Їхні проблеми пов’язані з високими цінами на електроенергію та тим, що частина європейських компаній досі купує дешеву російську сировину", - пояснив Каленков.

Поки поляки скаржаться, їхня сталеливарна промисловість демонструє зростання: за перше півріччя 2025 року виробництво сталі у Польщі збільшилося на 8%, а випуск арматури - на 6,4%. Але польські об’єднання все одно незадоволені нібито дешевшою українською продукцією.

Однак, за даними ArcelorMittal Кривий Ріг, собівартість виробництва в Україні значно вища: у серпні ціна електроенергії для українських підприємств становила 115 євро за МВт·год, тоді як у Польщі - 89,6 євро. Українські заводи також платять більше за газ і вугілля.

Гендиректор аналітичного центру GMK Center Станіслав Зінченко назвав претензії польської сторони безпідставними: "Як зруйнована війною українська металургія, яка лише намагається вижити, може становити загрозу польській, яка зростає?"

Українська металургія - одна з галузей, що найбільше постраждали від російської агресії, вказує видання. Виробництво сталі в Україні скоротилося з 22 млн тонн у 2021 році до 7,6 млн тонн у 2024-му.

Нові обмеження, яких вимагають поляки, можуть призвести до скорочення виробництва, зростання витрат і навіть зупинки окремих підприємств. Це вдарить не лише по економіці, а й по обороноздатності країни - лише за 2024 рік чотири найбільші металургійні компанії сплатили 780 млн доларів податків, що становить 1,6% усіх бюджетних надходжень.

З урахуванням податків від суміжних галузей та споживчих витрат всіх людей, зайнятих у галузі, податковий ефект становить близько 3 млрд доларів.

"Обмеження українського експорту не вирішать внутрішніх проблем Польщі, але створять нову кризу в Україні. Ми вже бачили подібний сценарій із зерном - тепер ризикуємо отримати "сталевий" конфлікт", - підсумував Каленков.