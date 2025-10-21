ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Новый торговый конфликт Украины и Польши может повторить "зерновой" сценарий, - эксперт

Украина, Вторник 21 октября 2025 16:37
UA EN RU
Новый торговый конфликт Украины и Польши может повторить "зерновой" сценарий, - эксперт Фото: президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков (gmk.center)
Автор: Александр Мороз

Украинские металлурги обвиняют польские профсоюзы и промышленные ассоциации в попытке переложить на них вину за проблемы польской сталелитейной отрасли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kyiv Independent.

Так, сейчас в Польше призывают правительство требовать от Еврокомиссии 12-месячного эмбарго на импорт украинской стали, аргументируя это "несправедливой конкуренцией".

Украинская сторона отрицает обвинения, подчеркивая, что объемы экспорта остаются ниже довоенного уровня 2021 года и не представляют угрозы польским производителям.

По данным Eurostat, в первые семь месяцев 2025 года экспорт украинской стали в Польшу вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Но эти объемы не являются рекордными для последних лет, а в масштабах рынка вообще незначительны: на долю Украины приходится 14,7% польского импорта стали, тогда как 27% поставляет Германия.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков говорит, что польская промышленность пытается найти "удобного виновного" в собственной неконкурентоспособности.

"Польша пытается найти кого-то, кого можно обвинять. Их проблемы связаны с высокими ценами на электроэнергию и тем, что часть европейских компаний до сих пор покупает дешевое российское сырье", - пояснил Каленков.

Пока поляки жалуются, их сталелитейная промышленность демонстрирует рост: за первое полугодие 2025 года производство стали в Польше увеличилось на 8%, а выпуск арматуры - на 6,4%. Но польские объединения все равно недовольны якобы более дешевой украинской продукцией.

Однако, по данным ArcelorMittal Кривой Рог, себестоимость производства в Украине значительно выше: в августе цена электроэнергии для украинских предприятий составляла 115 евро за МВт-ч, тогда как в Польше - 89,6 евро. Украинские заводы также платят больше за газ и уголь.

Гендиректор аналитического центра GMK Center Станислав Зинченко назвал претензии польской стороны безосновательными: "Как разрушенная войной украинская металлургия, которая только пытается выжить, может представлять угрозу растущей польской?"

Украинская металлургия - одна из отраслей, наиболее пострадавших от российской агрессии, указывает издание. Производство стали в Украине сократилось с 22 млн тонн в 2021 году до 7,6 млн тонн в 2024-м.

Новые ограничения, которых требуют поляки, могут привести к сокращению производства, росту расходов и даже остановке отдельных предприятий. Это ударит не только по экономике, но и по обороноспособности страны - только за 2024 год четыре крупнейшие металлургические компании уплатили 780 млн долларов налогов, что составляет 1,6% всех бюджетных поступлений.

С учетом налогов от смежных отраслей и потребительских расходов всех людей, занятых в отрасли, налоговый эффект составляет около 3 млрд долларов.

"Ограничения украинского экспорта не решат внутренних проблем Польши, но создадут новый кризис в Украине. Мы уже видели подобный сценарий с зерном - теперь рискуем получить "стальной" конфликт", - подытожил Каленков.

Ранее Польша уже вводила односторонние запреты на импорт украинского зерна, что привело к напряженности в отношениях между Киевом и Варшавой. Украинские металлурги опасаются, что история может повториться, на этот раз - в стратегически важной отрасли, которая обеспечивает 16% украинского экспорта и значительную долю доходов "Укрзализныци".

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Украина Зерновой коридор
Новости
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию