Новий тиждень почнеться із заморозків: кого зачепить похолодання 12 травня

Погода в Україні

У понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. У більшості південних, центральних і східних областей пройдуть дощі, місцями - сильні, особливо вночі на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині.

На решті території - вночі без опадів, вдень можливі невеликі дощі. Вітер північного та північно-західного напрямків, помірний - 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6°, але у західних, північних та Вінницькій областях можливі заморозки - до 0…-3° на ґрунті, а на заході та Житомирщині навіть у повітрі.

Вдень - прохолодно, лише +10…+15°. На півдні та сході країни буде трохи тепліше: вночі +4…+9°, вдень +13…+18°.

У Карпатах прогнозують дощі та мокрий сніг. Температура вночі опуститься до -5°, вдень підніметься до +6°.

Погода в Києві та Київській області

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області складе 1-6° тепла, на ґрунті можливі заморозки 0-3°, вдень - 10-15° тепла. У Києві температура вночі буде трохи вищою - 2-4° тепла, вдень - 12-14°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У Київській області вночі 12 травня очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. Це становить певну небезпеку для рослинності, зокрема для квітучих плодових дерев.

Рівень небезпечності: жовтий.

Водночас в західних, північних та Вінницькій областях, а також в Житомирській області оголошено II рівень небезпечності (помаранчевий). Заморозки у повітрі можуть завдати шкоди квітучим плодовим деревам.