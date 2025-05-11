Новая неделя начнется с заморозков: кого заденет похолодание 12 мая

Погода в Украине

В понедельник в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве южных, центральных и восточных областей пройдут дожди, местами - сильные, особенно ночью в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

На остальной территории - ночью без осадков, днем возможны небольшие дожди. Ветер северного и северо-западного направлений, умеренный - 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1...+6°, но в западных, северных и Винницкой областях возможны заморозки - до 0...-3° на почве, а на западе и Житомирщине даже в воздухе.

Днем - прохладно, всего +10...+15°. На юге и востоке страны будет немного теплее: ночью +4...+9°, днем +13...+18°.

В Карпатах прогнозируют дожди и мокрый снег. Температура ночью опустится до -5°, днем поднимется до +6°.

Погода в Киеве и Киевской области

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области составит 1-6° тепла, на почве возможны заморозки 0-3°, днем - 10-15° тепла. В Киеве температура ночью будет немного выше - 2-4° тепла, днем - 12-14°.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Киевской области ночью 12 мая ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3°. Это представляет определенную опасность для растительности.

Уровень опасности: желтый.

В то же время в западных, северных и Винницкой областях, а также в Житомирской области объявлен II уровень опасности (оранжевый). Заморозки в воздухе могут нанести вред цветущим плодовым деревьям.