UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Новий температурний рекорд: 21 липня стало найспекотнішим днем на планеті

Фото: 21 липня стало найспекотнішим днем у світі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Служба зміни клімату ЄС Copernicus зафіксувала навий температурний рекорд. Неділя, 21 липня, стала найспекотнішим днем на планеті за всю історію спостережень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Згідно з попередніми даними служби зміни клімату ЄС, 21 липня було найспекотнішим днем ​​на Землі з 1940 року. 

Середня глобальна температура повітря у неділю  сягнула 17,09 градусів за Цельсієм. Це трохи вище попереднього рекорду, встановленого в липні 2023 року в 17,08 градусів за Цельсієм.

Зазначається, що глобальні середні температури зазвичай досягають піку влітку в Північній півкулі, з кінця червня до початку серпня.

"Зараз ми перебуваємо на дійсно незвіданій території, і оскільки клімат продовжує теплішати, ми обов’язково побачимо нові рекорди, які будуть побиті в наступні місяці та роки", - зазначив директор Copernicus Карло Буонтемпо.

Глобальні температури коливаються залежно від природних факторів: пори року, великомасштабних кліматичних моделей і сонячної активності. Також впливають й неприродні фактори: забруднення внаслідок людської діяльності, зокрема спалювання викопного палива, яке головним чином постійно підвищує температуру планети.

Температурні рекорди в Україні

Нагадаємо, днями у деяких населених пунктах України на тлі спеки було встановлено історичні температурні рекорди.

Виходячи з оприлюдненої Гідрометцентром карти, історичні температурні рекорди було встановлено у таких локаціях:

  • Маневичі (Волинська область) - 36,7°С
  • Нижня Ушиця (Хмельницька область) - 37,1°С
  • Чернівці (Чернівецька область) - 37,9°С
  • Жмеринка (Вінницька область) - 38°С
  • Новодністровськ (Чернівецька область) - 38,1°С
  • Ковель (Волинська область) - 38,1°С
  • Вінниця (Вінницька область) - 39,2°С
  • Миколаїв (Миколаївська область) - 41,6°С

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода