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Новый температурный рекорд: 21 июля стало самым жарким днем на планете

Фото: 21 июля стало самым жарким днем в мире (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Служба изменения климата ЕС Copernicus зафиксировала новый температурный рекорд. Воскресенье, 21 июля, стало самым жарким днем на планете за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно предварительным данным службы изменения климата ЕС, 21 июля было самым жарким днем ​​на Земле с 1940 года.

Средняя глобальная температура воздуха в воскресенье достигла 17,09 градусов Цельсия. Это немного выше предыдущего рекорда, установленного в июле 2023 года в 17,08 градуса по Цельсию.

Глобальные средние температуры обычно достигают пика летом в Северном полушарии, с конца июня по начало августа.

"Сейчас мы находимся на действительно неизведанной территории, и поскольку климат продолжает теплеть, мы обязательно увидим новые рекорды, которые будут побиты в последующие месяцы и годы", - отметил директор Copernicus Карло Буонтемпо.

Глобальные температуры колеблются в зависимости от природных факторов: времени года, крупномасштабных климатических моделей и солнечной активности. Также влияют и неестественные факторы: загрязнение в результате человеческой деятельности, в частности сжигание ископаемого топлива, главным образом постоянно повышающее температуру планеты.

Температурные рекорды в Украине

Напомним, на днях в некоторых населенных пунктах Украины на фоне жары были установлены исторические температурные рекорды.

Исходя из обнародованной Гидрометцентром карты, исторические температурные рекорды были установлены в следующих локациях:

  • Маневичи (Волынская область) - 36,7°С
  • Нижняя Ушица (Хмельницкая область) - 37,1°С
  • Черновцы (Черновицкая область) - 37,9°С
  • Жмеринка (Винницкая область) - 38°С
  • Новоднестровск (Черновицкая область) - 38,1°С
  • Ковель (Волынская область) - 38,1°С
  • Винница (Винницкая область) - 39,2°С
  • Николаев (Николаевская область) - 41,6°С

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