Новый температурный рекорд: 21 июля стало самым жарким днем на планете

Согласно предварительным данным службы изменения климата ЕС, 21 июля было самым жарким днем ​​на Земле с 1940 года.

Средняя глобальная температура воздуха в воскресенье достигла 17,09 градусов Цельсия. Это немного выше предыдущего рекорда, установленного в июле 2023 года в 17,08 градуса по Цельсию.

Глобальные средние температуры обычно достигают пика летом в Северном полушарии, с конца июня по начало августа.

"Сейчас мы находимся на действительно неизведанной территории, и поскольку климат продолжает теплеть, мы обязательно увидим новые рекорды, которые будут побиты в последующие месяцы и годы", - отметил директор Copernicus Карло Буонтемпо.

Глобальные температуры колеблются в зависимости от природных факторов: времени года, крупномасштабных климатических моделей и солнечной активности. Также влияют и неестественные факторы: загрязнение в результате человеческой деятельности, в частности сжигание ископаемого топлива, главным образом постоянно повышающее температуру планеты.

Температурные рекорды в Украине

Напомним, на днях в некоторых населенных пунктах Украины на фоне жары были установлены исторические температурные рекорды.

Исходя из обнародованной Гидрометцентром карты, исторические температурные рекорды были установлены в следующих локациях: