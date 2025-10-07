Новий тариф від Трампа: з 1 листопада США обкладають імпортні вантажівки 25% митом

Президент США Дональд Трамп затвердив рішення про введення 25-відсоткового мита на імпорт середніх і великих вантажівок. Документ набуде чинності з 1 листопада 2025 року і стосуватиметься широкого спектра транспортних засобів, зокрема вантажівок, автобусів, сміттєвозів і спецтехніки.

У повідомленні йдеться про те, що новий захід поширюється на всі транспортні засоби середньої та важкої вантажопідйомності, що прибувають до Сполучених Штатів з-за кордону. Це рішення спрямоване на підтримку американського автопрому і зниження залежності від імпорту.

Що зміниться для виробників і ринку

Повідомляється, що під дію мита потраплять вантажні автомобілі, комунальні машини, шкільні та маршрутні автобуси, тягачі з причепами, а також напівпричепи та інша спеціалізована техніка.

Експерти прогнозують, що нововведення призведе до зростання цін на комерційні автомобілі та посилить тиск на іноземних виробників, які працюють на американському ринку.

У Білому домі вважають, що нове мито допоможе створити додаткові стимули для внутрішнього виробництва і підвищить зайнятість в автомобільному секторі. При цьому для американських покупців це може означати поступове подорожчання імпортних моделей.

Продовження торгівельної політики

Це вже не перше рішення адміністрації Трампа, спрямоване на захист національних виробників. Наприкінці вересня президент оголосив про введення нових митних тарифів на імпорт деревини та виробів з дерева - 10% на пиломатеріали та 25% на кухонні шафи й м'які меблі.