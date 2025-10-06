Мир через війну. До чого Трамп готує армію США

Президент США Дональд Трамп днями виступив перед своїми генералами, розповівши про плани "зробити Америку великою" ще й у військовій сфері.

РБК-Україна розповідає, що саме планує Трамп і як ці плани сприймають американські військові.

Головне:

Для чого Трамп і Гегсет збирали генералів?

Що президент США планує робити з армією?

Як військові реагують на ідеї Трампа?

Минулого тижня президент США Дональд Трамп та його міністр війни Піт Гегсет влаштували масштабну зустріч з майже 800 генералами та адміралами. Зустріч, яку описували як "таємну" та "незвичайну", стала найбільшою в такому роді за всю історію США.

В ході своїх виступів посадовці оголосили про радикальні зміни у війську. Трамп натякнув на використання військових для "боротьби з ворогом зсередини" та перетворення "небезпечних міст" на тренувальні майданчики. Гегсет своєю чергою закликав відмовитися від "політкоректності" та повернутися до "етосу воїна". Попри резонанс, ці заяви є частиною ширшої стратегії Трампа у сфері національної безпеки.

Трамп і армія

Ще під час свого першого президентства у 2017–2021 роках Трамп мав складні стосунки з армійським керівництвом. Він часто критикував військових, називаючи їх "невдахами" та "телевізійними генералами", але водночас ставився до військових як до політичного союзника, прагнучи використовувати їхні ресурси для власної вигоди.

Трамп відверто загравав з пересічними військовими та втручався у військове правосуддя, щоб помилувати або відновити звання військовослужбовців, обвинувачених у воєнних злочинах, а потім запрошував їх на передвиборчі заходи.

Разом з тим, він збільшив витрати на оборону вже в перший рік свого президентства на понад 20%. Фокус робився на закупівлю нової зброї. Окрім того, в часи Трампа було створено окреме Космічне командування Збройних сил.

В ході передвиборчої кампанії 2024 року Трамп також активно експлуатував тему армії. Він обіцяв використовувати військових проти "ворога зсередини" – "радикальних лівих божевільних" та критикував "woke-культуру" в армії. Вже після переобрання він втілив частину своїх обіцянок у життя. Зокрема, президент США підписав укази про скасування програм DEI в армії – щодо впровадження різноманітності, рівності та інклюзії.

Проте, зміни стосуються не тільки і не стільки зовнішнього вигляду армії.

Курс на переозброєння

США ведуть підготовку до можливої війни з Китаєм. На експертному рівні така опція обговорюється щонайменше десятиліття, але нинішня команда Білого дому про це говорить вже відкрито.

"Готуйтеся до війни. Не тому, що ми хочемо війни. А тому, що ми хочемо миру", – закликав генералів Гегсет під час зустрічі.

За його словами, "єдині люди, які заслуговують на мир, – це ті, хто готовий вести війну, щоб його захистити".

Досвід російсько-української війни показав, що Пентагон досі орієнтувався на застарілі підходи з акцентом на повітряну потужність, яка забезпечується дорогими ВПС та авіаносними ударними групами. Проти значно слабших противників на кшталт Лівії чи Ірану вони справді показали ефективність. Але коли мова йде про противника із сильною ППО та співставними ударними можливостями певності в домінуванні США немає.

Як писало РБК-Україна, американська військова машина робить ставку на дорогі і відносно малочисельні зразки озброєння. А це значно підвищує політичну та економічну шкоду від їх втрати в ході майбутньої війни.

Деякі реформи у Пентагоні розпочалися ще за часів попереднього президента США Джо Байдена. Так, у 2023 році Пентагон розпочав ініціативу Replicator. Вона спрямована на швидке нарощування кількості безпілотних систем у армії США. Головний увага – на доступні та масові моделі. Щороку на програму планується виділяти 500 млн доларів. Втім, зараз із реалізацією програми виникли організаційні труднощі.

До слова, тут відкриваються неабиякі перспективи для України. Київ та Вашингтон обговорюють так звану Drone Deal. Вона передбачає продаж Штатам українських безпілотників та продаж Україні іншої американської зброї натомість.

Вже після повернення Трамп дав зелене світло системі протиракетної оборони "Золотий купол". Вона за своєю концепцією схожа на "Стратегічну оборонну ініціативу" часів Рейгана (також відому як "Зоряні війни"). "Золотий купол" має захищати США від балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет. Для цього її елементи планується розмістити як у космосі, так і на кінцевому етапі польоту. Це включає розробку сучасних космічних засобів перехоплення, а також систем, здатних знищувати ракети ще до їхнього запуску або на самому початку траєкторії.

На "велике переозброєння" Трамп обіцяє рекордний бюджет – понад 1 трильйон доларів США лише у 2026 році.

"Я націлений витратити понад 1 трильйон доларів на наших військових у 2026 році. І це найбільше в історії нашої країни. Пані та панове, сподіваюся, вам це сподобається. Це багато грошей. У нас все найкраще в усьому – усі роди військ побачать великі інвестиції", – заявив він, виступаючи перед генералами.

Трамп заявив, що Америка модернізуватиме свій потенціал ядерного стримування. Крім того, варто виділити програму Army Transformation Initiative (ATI), яка передбачає комплексну трансформацію структури армії США: від скорочення сил та реформи закупівель до усунення "марнотратства".

Реакція генералів

Серед американських військових та експертів ставлення до ідей Трампа залишається суперечливим.

Закупівля нових "іграшок" для армії завжди віталася. З іншого боку, генералітет погано сприймає міністра війни Гегсета, як непрофесіонала без військового досвіду, та зміни у процедурах ухвалення рішень, які той втілює у життя.

На зустрічі генерали сиділи мовчки, що аналітики інтерпретують як протест зазначає PBS. Одне з джерел Politico, присутнє на зустрічі, зазначило, що це було більше схоже на прес-конференцію, ніж на брифінг для генералів. І можна було б обійтися електронним листом. Інше джерело видання вважає зустріч перевіркою лояльності до ідеології Трампа/Гегсета, без фокусу на військових пріоритетах.

Окреме обурення серед присутніх викликала ідея Трампа використовувати міста США як тренувальні майданчики. Подальші відносини Трампа з генералами, ймовірно, будуть залежати від того, наскільки активно президент буде втягувати їх у політичні процеси.