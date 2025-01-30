Новий тариф на світло. Хто і скільки платитиме з лютого

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Для кого знизять ціну на електрику

З 1 лютого 2025 року в Україні зміниться принцип формування тарифу на електроенергію для окремої категорії побутових споживачів.

Йдеться про абонентів, які не мають центрального теплопостачання або газового опалення, тому взимку обігрівають житло електроустановками.

Уряд установив пільгову ціну 2,64 грн/кВт-год на обсяг електроенергії 2000 кВт на місяць. Якщо домогосподарство споживає більше, за понаднормовий обсяг потрібно буде сплачувати за стандартним тарифом 4,32 грн/кВт-год.

До прикладу, у споживача з електроопаленням показники лічильника за місяць становлять 2200 кВт. В такому разі вартість спожитого світла:

2000*2,64+200*4,32 = 6144 грн

Схожий тариф для абонентів з електроопаленням діяв із жовтня: при споживанні до 2000 кВт ціна була 2,64 грн/кВт-год, але якщо показники перевищували 2000 кВт, то доводилося платити за весь об'єм за повною вартістю 4,32 грн/кВт-год.

Проте уряд вирішив змінити підхід до формування тарифу. Як пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, є багато людей, які споживають більше ліміту 2000 кВт й були змушені платити за повним тарифом. Аби це виправити, ухвалили постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО (механізм покладання спеціальних зобов'язань з постачання електроенергії для потреб населення).

"Це рішення є частиною комплексної підтримки українців, яку ми запроваджуємо цієї зими і яка продовжиться після її завершення", – зазначив очільник Кабміну.

Скільки діятиме пільга

Власники електроопалення платитимуть за світло зі знижкою наступні 3 місяці – до 30 квітня 2025 (завершення опалювального сезону).

Новий тариф застосовуватиметься на обсяг електроенергії, спожитий з 1 лютого, та відобразиться у квитанціях, які споживачі отримають у березні 2025.

Платіжки за січень (надійдуть у лютому) будуть розраховані ще за старим підходом.

Фото: скористатися пільговим тарифом зможуть власники зареєстрованих електроустановок (Getty Images)

Варто додати, що скористатися знижкою на світло зможуть лише власники електроустановок, які були оформлені за всіма правилами.

Опалювальні електроприлади мають бути встановлені у помешканні відповідно до проєктної документації. Встановлення електроопалення підтверджують документи про введення в експлуатацію та паспорт точки розподілу (його надає Оператор системи розподілу). У цьому паспорті має бути відмітка щодо наявної електроопалювальної установки.

Два типи тарифів на світло: як заощадити

Для решти споживачів, у яких немає електроопалення, тариф на світло залишиться незмінним – 4,32 грн/кВт-год. Він діятиме щонайменше до завершення опалювального сезону 2024/2025.

Як заявили в уряді, незмінні комунальні тарифи є частиною програми "Зимової підтримки" населення. "Держава бере на себе зобов’язання, що тарифи на газ, тепло, та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо", – наголошував прем'єр Денис Шмигаль.

При цьому власники двозонних лічильників мають змогу заощаджувати на сплаті за електрику. Це дозволяє тариф "день-ніч", за яким спожиті кіловати вночі коштуватимуть вдвічі дешевше:

з 07:00 до 23:00 – тариф становить 4,32 грн/кВт-год

з 23:00 до 07:00 – тариф становить 2,16 грн/кВт-год

Нагадаємо, нещодавно в мережі поширилась інформація про можливе підвищення тарифів на світло до майже 7 грн/кВт-год. Проте в Міненерго заявили, що наразі жодного рішення чи проєкту рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення немає.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації пресцентру Міністерства енергетики, заяви прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, постанова Кабміну №632 від 31 травня 2024.