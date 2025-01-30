Новый тариф на свет. Кто и сколько будет платить с февраля

Содержание:

Для кого снизят цену на электрику

С 1 февраля 2025 в Украине изменится принцип формирования тарифа на электроэнергию для отдельной категории бытовых потребителей.

Речь идет об абонентах, которые не имеют централизованного теплоснабжения или газового отопления, поэтому зимой обогревают жилье электроустановками.

Правительство установило льготную цену 2,64 грн/кВт-ч на объем электроэнергии 2000 кВт в месяц. Если домохозяйство потребляет больше, за объем сверх нормы нужно будет платить по стандартному тарифу 4,32 грн/кВт-ч.

К примеру, у потребителя с электроотоплением показатели счетчика за месяц составляют 2200 кВт. В таком случае стоимость потребленного света:

2000*2,64+200*4,32 = 6144 грн

Подобный тариф для абонентов с электроотоплением действовал с октября: при потреблении до 2000 кВт цена была 2,64 грн/кВт-ч, но если показатели превышали 2000 кВт, приходилось платить за весь объем по полной стоимости 4,32 грн/кВт-ч.

Однако правительство решило изменить подход к формированию тарифа. Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, есть много людей, которые потребляют больше лимита 2000 кВт и были вынуждены платить по полному тарифу. Чтобы это исправить, было принято постановление о дифференциации льготного тарифа за счет механизма ПСО (механизм возложения специальных обязательств по поставке электроэнергии для нужд населения).

"Это решение является частью комплексной поддержки украинцев, которую мы вводим этой зимой и которая продолжится после ее завершения", – отметил глава Кабмина.

Сколько будет действовать льгота

Владельцы электроотопления будут платить за свет со скидкой следующие 3 месяца – до 30 апреля 2025 (завершение отопительного сезона).

Новый тариф будет применяться на объем электроэнергии, потребленный с 1 февраля, и отразится в квитанциях, которые потребители получат в марте 2025.

Платежки за январь (придут в феврале) будут рассчитаны еще по старому подходу.

Фото: воспользоваться льготным тарифом смогут владельцы зарегистрированных электроустановок (Getty Images)

Стоит добавить, что воспользоваться скидкой на свет могут только владельцы электроустановок, которые были оформлены по всем правилам.

Отопительные электроприборы должны быть установлены в помещении в соответствии с проектной документацией. Установку электроотопления подтверждают документы о вводе в эксплуатацию и паспорт точки распределения (его предоставляет Оператор системы распределения). В этом паспорте должна быть отметка об имеющейся электроотопительной установки.

Два типа тарифов на свет: как сэкономить

Для остальных потребителей, у которых нет электроотопления, тариф на свет останется неизменным – 4,32 грн/кВт-час. Он будет действовать как минимум до завершения отопительного сезона 2024/2025.

Как заявили в правительстве, неизменные коммунальные тарифы являются частью программы "Зимней поддержки" населения. "Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", – говорил премьер Денис Шмыгаль.

При этом владельцы двухзонных счетчиков могут экономить на оплате за электричество. Это позволяет тариф "день-ночь", по которому потребленные киловатты ночью будут стоить вдвое дешевле:

с 07:00 до 23:00 – тариф составляет 4,32 грн/кВт-час

с 23:00 до 07:00 – тариф составляет 2,16 грн/кВт-час

Напомним, недавно в сети распространилась информация о возможном повышении тарифов на свет до почти 7 грн/кВт-час. Однако в Минэнерго заявили, что на данный момент никаких решений или проектов решений о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения нет.

При подготовке материала использовались: публикации пресс-центра Министерства энергетики, заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля, постановление Кабмина №632 от 31 мая 2024 года.