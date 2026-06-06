Новий спалах Еболи в Африці ризикує стати масштабнішим за епідемію 2014 року, - ВООЗ

Що передувало

Нагадаємо, всередині травня 2026 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через спалах Еболи в Африці. Епіцентром поширення інфекції, а саме рідкісного штаму Бундібугіо, стала провінція Ітурі в Демократичній Республіці Конго, звідки вірус згодом потрапив до сусідньої Уганди.

Ситуація ускладнюється тим, що наразі немає офіційно затверджених вакцин чи специфічних ліків проти цього конкретного штаму.

Вже за два тижні ситуація значно погіршилася, і у ВООЗ назвали ситуацію зі спалахом Еболи в Африці вкрай тривожною. Кількість підозрюваних випадків зараження у ДР Конго стрімко перевищила позначку в одну тисячу, а кількість летальних випадків сягнула щонайменше 246.

За даними медичних організацій, подібна швидкість поширення хвороби фіксується вперше в історії спостережень за спалахами Еболи.