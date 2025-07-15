Новий склад уряду України проголосують "пакетом", - джерела

Разом з тим, співрозмовники розділились в оцінках такого підходу: за словами деяких, пакетне голосування було очікуваним, адже окремий розгляд кожного з кандидатів дуже суттєво затягнув і ускладнив процес призначення нового уряду.

Натомість деякі депутати були розчаровані "пакетним" підходом, вони розраховували, що кожного з нових міністрів їм дадуть шанс обговорити та призначити окремо.

Зазначимо, що законодавство передбачає різні можливості призначення нового складу Кабміну. "Рішення щодо призначення членів Кабінету міністрів України може прийматися як списком, так і щодо окремих посад", - йдеться в статті 9 закону "Про Кабінет міністрів України".