Новий штам коронавірусу Stratus виявили у 7 областях України та Києві

За його словами, наразі ситуація з захворюваністю на COVID-19 в Україні є повністю контрольованою. Однак як і торік, відзначається зростання випадків захворюваності на COVID-19 в літній період.

За даними системи рутинного епіднагляду, минулого тижня було зафіксовано 684 випадків COVID-19 проти 494 випадків на попередньому.

Що відомо про Stratus

На сьогодні Stratus є одним із двох домінуючих штамів коронавірусу у світі.

Станом на 16 липня в Україні було підтверджено 38 випадків захворювання у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях.

А також у Києві.

За наявними даними, новий штам демонструє підвищену здатність до поширення, але не призводить до тяжчого перебігу захворювання. У більшості випадків клінічна картина обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів у вигляді охриплості.