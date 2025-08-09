Новый штамм коронавируса Stratus обнаружили в 7 областях Украины и Киеве

По его словам, сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине является полностью контролируемой. Однако как и в прошлом году, отмечается рост случаев заболеваемости COVID-19 в летний период.

По данным системы рутинного эпиднадзора, на прошлой неделе было зафиксировано 684 случаев COVID-19 против 494 случаев на предыдущей.

Что известно о Stratus

На сегодня Stratus является одним из двух доминирующих штаммов коронавируса в мире.

По состоянию на 16 июля в Украине было подтверждено 38 случаев заболевания в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Черниговской областях.

А также в Киеве.

По имеющимся данным, новый штамм демонстрирует повышенную способность к распространению, но не приводит к более тяжелому течению заболевания. В большинстве случаев клиническая картина ограничивается симптомами со стороны верхних дыхательных путей в виде охриплости.