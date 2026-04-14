Новий штам COVID-19 "Цикада" атакує світ: чому він став небезпечнішим саме для дітей

Де виявили новий штам

Випадки зараження штамом "Цикада" зафіксовані щонайменше у 23 країнах, зокрема у США, Великій Британії, Гонконгу та Мозамбіку.

У США, за даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), цей варіант виявили вже у 25 штатах. Його знаходили як у клінічних зразках пацієнтів, так і у стічних водах - одному з ключових інструментів епідеміологічного моніторингу.

ВООЗ віднесла "Цикаду" до категорії "під наглядом", що означає необхідність посиленого спостереження.

Чим особливий штам "Цикада"

Варіант BA.3.2 отримав неофіційну назву через свою поведінку - у деяких регіонах він тривалий час не демонстрував активного поширення, ніби "завмираючи".

Фахівці також відзначають, що цей штам є "високодивергентним", тобто має значну кількість мутацій і суттєво відрізняється від попередніх варіантів COVID-19.

Чи справді діти заражаються частіше

Попередні дані свідчать, що діти можуть бути більш вразливими до цього варіанту, ніж дорослі. Однак науковці закликають не робити остаточних висновків, оскільки ці результати ще не пройшли повноцінної перевірки.

Серед можливих причин:

менш "натренована" імунна система у дітей;

особливості мутацій вірусу, які допомагають йому обходити імунний захист.

Зараз ще тривають дослідження.

Які симптоми викликає

Наразі немає даних, що "Цикада" спричиняє тяжчий перебіг хвороби або має специфічні симптоми. COVID-19, незалежно від штаму, зазвичай проявляється:

температурою;

кашлем;

болем у горлі;

втомою;

головним болем;

задишкою або іншими типовими симптомами.

Через значну кількість мутацій ефективність вакцин може бути дещо нижчою, однак вони все одно забезпечують певний рівень захисту.

Експерти зазначають, що навіть у разі зараження хвороба, ймовірно, перебігатиме у легшій формі.

Чи є привід для паніки

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, ризик для здоров’я людей у всьому світі наразі залишається низьким. Фахівці наголошують, що поява нових штамів - це природний процес еволюції вірусу, і COVID-19 уже став однією зі звичних респіраторних інфекцій.

Водночас особливу увагу слід приділяти групам ризику:

людям старше 65 років;

пацієнтам із хронічними захворюваннями;

людям з ослабленим імунітетом.

Новий штам "Цикада" поки не становить підвищеної загрози, однак науковці продовжують його досліджувати. Експерти радять не ігнорувати симптоми та за потреби звертатися до лікаря, особливо людям із груп ризику.