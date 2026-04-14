Новий штам COVID-19 "Цикада" атакує світ: чому він став небезпечнішим саме для дітей

У світі зафіксували новий варіант коронавірусу - BA.3.2, відомий як "Цикада". Його вже виявили у десятках країн, однак наразі немає доказів, що він є небезпечнішим за попередні штами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Україна.
Головне
Випадки зараження штамом "Цикада" зафіксовані щонайменше у 23 країнах, зокрема у США, Великій Британії, Гонконгу та Мозамбіку.
У США, за даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), цей варіант виявили вже у 25 штатах. Його знаходили як у клінічних зразках пацієнтів, так і у стічних водах - одному з ключових інструментів епідеміологічного моніторингу.
ВООЗ віднесла "Цикаду" до категорії "під наглядом", що означає необхідність посиленого спостереження.
Варіант BA.3.2 отримав неофіційну назву через свою поведінку - у деяких регіонах він тривалий час не демонстрував активного поширення, ніби "завмираючи".
Фахівці також відзначають, що цей штам є "високодивергентним", тобто має значну кількість мутацій і суттєво відрізняється від попередніх варіантів COVID-19.
Попередні дані свідчать, що діти можуть бути більш вразливими до цього варіанту, ніж дорослі. Однак науковці закликають не робити остаточних висновків, оскільки ці результати ще не пройшли повноцінної перевірки.
Серед можливих причин:
Зараз ще тривають дослідження.
Наразі немає даних, що "Цикада" спричиняє тяжчий перебіг хвороби або має специфічні симптоми. COVID-19, незалежно від штаму, зазвичай проявляється:
Через значну кількість мутацій ефективність вакцин може бути дещо нижчою, однак вони все одно забезпечують певний рівень захисту.
Експерти зазначають, що навіть у разі зараження хвороба, ймовірно, перебігатиме у легшій формі.
За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, ризик для здоров’я людей у всьому світі наразі залишається низьким. Фахівці наголошують, що поява нових штамів - це природний процес еволюції вірусу, і COVID-19 уже став однією зі звичних респіраторних інфекцій.
Водночас особливу увагу слід приділяти групам ризику:
Новий штам "Цикада" поки не становить підвищеної загрози, однак науковці продовжують його досліджувати. Експерти радять не ігнорувати симптоми та за потреби звертатися до лікаря, особливо людям із груп ризику.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.