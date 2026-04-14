Новый штамм COVID-19 "Цикада" атакует мир: почему он стал опаснее именно для детей

Главное Распространение: Новый штамм BA.3.2 зафиксирован в 23 странах, ВОЗ оценивает риск для здоровья как низкий.

Новый штамм BA.3.2 зафиксирован в 23 странах, ВОЗ оценивает риск для здоровья как низкий. Группа риска: Данные указывают на повышенную уязвимость детей из-за особенностей их иммунной системы.

Тяжесть болезни: "Цикада" не вызывает более тяжелых последствий, чем предыдущие варианты "Омикрона".

"Цикада" не вызывает более тяжелых последствий, чем предыдущие варианты "Омикрона". Вакцинация: Прививки остаются эффективным методом профилактики осложнений.

Прогноз: Эпидемиологи считают появление новых штаммов естественным процессом эволюции вируса.

Где обнаружили новый штамм

Случаи заражения штаммом "Цикада" зафиксированы по меньшей мере в 23 странах, в частности в США, Великобритании, Гонконге и Мозамбике.

В США, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), этот вариант обнаружили уже в 25 штатах. Его находили как в клинических образцах пациентов, так и в сточных водах - одном из ключевых инструментов эпидемиологического мониторинга.

ВОЗ отнесла "Цикаду" к категории "под наблюдением", что означает необходимость усиленного наблюдения.

Чем особенный штамм "Цикада"

Вариант BA.3.2 получил неофициальное название из-за своего поведения - в некоторых регионах он длительное время не демонстрировал активного распространения, будто "замирая".

Специалисты также отмечают, что этот штамм является "высокодивергентным", то есть имеет значительное количество мутаций и существенно отличается от предыдущих вариантов COVID-19.

Действительно ли дети заражаются чаще

Предварительные данные свидетельствуют, что дети могут быть более уязвимыми к этому варианту, чем взрослые. Однако ученые призывают не делать окончательных выводов, поскольку эти результаты еще не прошли полноценной проверки.

Среди возможных причин:

менее "натренированная" иммунная система у детей;

особенности мутаций вируса, которые помогают ему обходить иммунную защиту.

Сейчас еще продолжаются исследования.

Какие симптомы вызывает

Пока нет данных, что "Цикада" вызывает более тяжелое течение болезни или имеет специфические симптомы. COVID-19, независимо от штамма, обычно проявляется:

температурой;

кашлем;

болью в горле;

усталостью;

головной болью;

одышкой или другими типичными симптомами.

Из-за значительного количества мутаций эффективность вакцин может быть несколько ниже, однако они все равно обеспечивают определенный уровень защиты.

Эксперты отмечают, что даже в случае заражения болезнь, вероятно, будет протекать в более легкой форме.

Есть ли повод для паники

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, риск для здоровья людей во всем мире пока остается низким. Специалисты отмечают, что появление новых штаммов - это естественный процесс эволюции вируса, и COVID-19 уже стал одной из привычных респираторных инфекций.

В то же время особое внимание следует уделять группам риска:

людям старше 65 лет;

пациентам с хроническими заболеваниями;

людям с ослабленным иммунитетом.

Новый штамм "Цикада" пока не представляет повышенной угрозы, однако ученые продолжают его исследовать. Эксперты советуют не игнорировать симптомы и при необходимости обращаться к врачу, особенно людям из групп риска.