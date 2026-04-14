Новый штамм COVID-19 "Цикада" атакует мир: почему он стал опаснее именно для детей

В мире зафиксировали новый вариант коронавируса - BA.3.2, известный как "Цикада". Его уже обнаружили в десятках стран, однако пока нет доказательств, что он опаснее предыдущих штаммов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Украина.
Случаи заражения штаммом "Цикада" зафиксированы по меньшей мере в 23 странах, в частности в США, Великобритании, Гонконге и Мозамбике.
В США, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), этот вариант обнаружили уже в 25 штатах. Его находили как в клинических образцах пациентов, так и в сточных водах - одном из ключевых инструментов эпидемиологического мониторинга.
ВОЗ отнесла "Цикаду" к категории "под наблюдением", что означает необходимость усиленного наблюдения.
Вариант BA.3.2 получил неофициальное название из-за своего поведения - в некоторых регионах он длительное время не демонстрировал активного распространения, будто "замирая".
Специалисты также отмечают, что этот штамм является "высокодивергентным", то есть имеет значительное количество мутаций и существенно отличается от предыдущих вариантов COVID-19.
Предварительные данные свидетельствуют, что дети могут быть более уязвимыми к этому варианту, чем взрослые. Однако ученые призывают не делать окончательных выводов, поскольку эти результаты еще не прошли полноценной проверки.
Среди возможных причин:
Сейчас еще продолжаются исследования.
Пока нет данных, что "Цикада" вызывает более тяжелое течение болезни или имеет специфические симптомы. COVID-19, независимо от штамма, обычно проявляется:
Из-за значительного количества мутаций эффективность вакцин может быть несколько ниже, однако они все равно обеспечивают определенный уровень защиты.
Эксперты отмечают, что даже в случае заражения болезнь, вероятно, будет протекать в более легкой форме.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, риск для здоровья людей во всем мире пока остается низким. Специалисты отмечают, что появление новых штаммов - это естественный процесс эволюции вируса, и COVID-19 уже стал одной из привычных респираторных инфекций.
В то же время особое внимание следует уделять группам риска:
Новый штамм "Цикада" пока не представляет повышенной угрозы, однако ученые продолжают его исследовать. Эксперты советуют не игнорировать симптомы и при необходимости обращаться к врачу, особенно людям из групп риска.
