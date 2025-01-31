Новий сервіс у "Дії": поскаржитися на відсутність звʼязку чи інтернету можна буде офлайн
Відтепер у застосунку "Дія" можна поскаржитися на проблеми зі зв’язком, щоб покращити якість мобільних послуг по всій країні. Новий сервіс працює як онлайн, так і офлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію".
Для того, щоб поскаржитися на відсутність зв’язку потрібно:
- натиснути значок "Відсутній зв’язок" на головній сторінці "Дії";
- надати одноразовий доступ до геолокації;
- вказати, чи проблема пов’язана з відключенням світла;
- обрати мобільного оператора;
- вказати, що саме не працює - інтернет, дзвінки чи обидва сервіси;
- зазначити, де саме немає зв’язку - у приміщенні чи на вулиці.
Щоб залишити скаргу, коли відсутнє підключення до інтернету, потрібно:
- попередньо завантажити мапу міста або області в розділі "Незламність";
- подати скаргу в "Дії" - дані будуть збережені та надіслані регулятору, щойно з’явиться інтернет.
Повідомлення про одну і ту саму точку можна надсилати лише раз на день у радіусі 50 метрів. Ця послуга допоможе операторам краще реагувати на проблеми зі зв’язком, особливо під час відключень світла або в регіонах зі слабким покриттям.
Нагадаємо, у "Дії" відновили доступ до ще одного сервісу. Батьки новонароджених знову можуть оформити всі необхідні документи через комплексну послугу "єМалятко". Тепер більше не потрібно витрачати час на черги та паперову бюрократію - усе доступно онлайн.
Також у "Дії" знову можна подавати заявки на компенсацію за пошкоджене або знищене житло внаслідок війни. Реєстр збитків для України (RD4U) знову працює після кібератаки.
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