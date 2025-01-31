Новый сервис в "Дії": пожаловаться на отсутствие связи или интернета можно будет офлайн
Теперь в приложении "Дія" можно пожаловаться на проблемы со связью, чтобы улучшить качество мобильных услуг по всей стране. Новый сервис работает как онлайн, так и офлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Для того, чтобы пожаловаться на отсутствие связи нужно:
- нажать значок "Отсутствует связь" на главной странице "Дії";
- предоставить одноразовый доступ к геолокации;
- указать, связана ли проблема с отключением света;
- выбрать мобильного оператора;
- указать, что именно не работает - интернет, звонки или оба сервиса;
- отметить, где именно нет связи - в помещении или на улице.
Чтобы оставить жалобу, когда отсутствует подключение к интернету, нужно:
- предварительно загрузить карту города или области в разделе "Незламність";
- подать жалобу в "Дії" - данные будут сохранены и отправлены регулятору, как только появится интернет.
Сообщение об одной и той же точке можно отправлять только раз в день в радиусе 50 метров. Эта услуга поможет операторам лучше реагировать на проблемы со связью, особенно во время отключений света или в регионах со слабым покрытием.
Напомним, в "Дії" восстановили доступ к еще одному сервису. Родители новорожденных снова могут оформить все необходимые документы через комплексную услугу "єМалятко". Теперь больше не нужно тратить время на очереди и бумажную бюрократию - все доступно онлайн.
Также в "Дії" снова можно подавать заявки на компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье в результате войны. Реестр убытков для Украины (RD4U) снова работает после кибератаки.
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