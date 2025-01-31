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Новый сервис в "Дії": пожаловаться на отсутствие связи или интернета можно будет офлайн

Пятница 31 января 2025 17:42
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Новый сервис в "Дії": пожаловаться на отсутствие связи или интернета можно будет офлайн Фото: Мобильная связь в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Теперь в приложении "Дія" можно пожаловаться на проблемы со связью, чтобы улучшить качество мобильных услуг по всей стране. Новый сервис работает как онлайн, так и офлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Для того, чтобы пожаловаться на отсутствие связи нужно:

  • нажать значок "Отсутствует связь" на главной странице "Дії";
  • предоставить одноразовый доступ к геолокации;
  • указать, связана ли проблема с отключением света;
  • выбрать мобильного оператора;
  • указать, что именно не работает - интернет, звонки или оба сервиса;
  • отметить, где именно нет связи - в помещении или на улице.

Чтобы оставить жалобу, когда отсутствует подключение к интернету, нужно:

  • предварительно загрузить карту города или области в разделе "Незламність";
  • подать жалобу в "Дії" - данные будут сохранены и отправлены регулятору, как только появится интернет.

Сообщение об одной и той же точке можно отправлять только раз в день в радиусе 50 метров. Эта услуга поможет операторам лучше реагировать на проблемы со связью, особенно во время отключений света или в регионах со слабым покрытием.

Напомним, в "Дії" восстановили доступ к еще одному сервису. Родители новорожденных снова могут оформить все необходимые документы через комплексную услугу "єМалятко". Теперь больше не нужно тратить время на очереди и бумажную бюрократию - все доступно онлайн.

Также в "Дії" снова можно подавать заявки на компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье в результате войны. Реестр убытков для Украины (RD4U) снова работает после кибератаки.

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