Новый сервис в "Дії": пожаловаться на отсутствие связи или интернета можно будет офлайн

Теперь в приложении "Дія" можно пожаловаться на проблемы со связью, чтобы улучшить качество мобильных услуг по всей стране. Новый сервис работает как онлайн, так и офлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" .

Сообщение об одной и той же точке можно отправлять только раз в день в радиусе 50 метров. Эта услуга поможет операторам лучше реагировать на проблемы со связью, особенно во время отключений света или в регионах со слабым покрытием.

Чтобы оставить жалобу, когда отсутствует подключение к интернету, нужно:

Для того, чтобы пожаловаться на отсутствие связи нужно:

Напомним, в "Дії" восстановили доступ к еще одному сервису. Родители новорожденных снова могут оформить все необходимые документы через комплексную услугу "єМалятко". Теперь больше не нужно тратить время на очереди и бумажную бюрократию - все доступно онлайн.

Также в "Дії" снова можно подавать заявки на компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье в результате войны. Реестр убытков для Украины (RD4U) снова работает после кибератаки.

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