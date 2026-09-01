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Чи працює ПриватБанк у Києві під час тривалої тривоги: офіційна відповідь

21:01 01.09.2026 Вт
2 хв
У Приваті запевняють, що дбають про безпеку співробітників та клієнтів
aimg Дмитро Левицький
Чи працює ПриватБанк у Києві під час тривалої тривоги: офіційна відповідь Фото: як працює ПриватБанк у Києві під час тривоги (facebook.com/privatbank)
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Повітряні тривоги у Києві лунають майже цілодобово через атаки реактивних дронів. Це впливає і на роботу відділень ПриватБанку.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили в пресслужбі ПриватБанку.

Як наголосили у пресслужбі ПриватБанку, банк дбає про життя і безпеку своїх працівників і клієнтів. Тому не піддає їх ризику.

"Наразі під час оголошення повітряної тривоги з метою безпеки життя та здоровʼя працівників та клієнтів відділення ПриватБанку не працюють", - сказали у пресслужбі банку у відповідь на запит РБК-Україна.

Тривалі повітряні тривоги у Києві

Наприкінці серпня Росія перейшла до нової тактики терору Києва. Ворог впродовж доби хвилями запускає ударні дрони на Київ. Частина з них - реактивні, що ускладнює їх перехоплення силами ППО.

Впродовж доби у Києві можуть оголошувати понад 10 повітряних тривог. Це паралізує роботу міста, тому Кабмін та Рада оборони Києва вирішили переглянути правила безпеки, які діють у столиці. Зокрема, можуть змінити роботу метро між правим та лівим берегом, послабити комендантську годину і не тільки.

Детальніше про те, як можуть змінити правила безпеки під час тривог у Києві, РБК-Україна розповідало в окремому матеріалі - за посиланням.

Крім того, РБК-Україна розпитало експерта Українського центру безпеки та співпраці Антона Земляного про те, як довго може тривати дроновий терор Києва та чи може нова ворожа тактика поширитися й на західні області України. Що відповів аналітик - читайте в матеріалі за посиланням.

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