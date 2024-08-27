Новий рівень: банкір спрогнозував, як може зрости курс долара у вересні

"Звісно, курсові показники зміняться. Однак це станеться в парадигмі "керованої гнучкості", тобто вони не будуть аж надто різкими. Тобто курсового "бліцкригу годі чекати", - сказав Лєсовий.

Як зазначив банкір, саме у вересні інфляція активно позначиться на споживчих цінах (це прогнозують, як економісти, так і урядовці). "Варто нагадати, що саме у другому півріччі прискорення інфляції складе до 6%, а сумарно за 2024 рік інфляція складе до 8,5%", - додав він.

За його словами, з високою долею вірогідності можна очікувати, що за підсумками вересня офіційний курс долара перебуватиме в межах 41,3-41,8 грн/долар, а коридор валютних змін буде на рівні 41,2-42 грн/долар на міжбанку та 41,2-42,2 грн/долар на готівковому ринку.

Банкір припускає, що станом на 1 вересня офіційний курс застигне в межах 41,4-41,6 грн/долар. Тобто девальвація гривні, порівняно з курсовими показниками 1 серпня (офіційний курс був на рівні 41 грн/долар) може скласти до 1,4%.