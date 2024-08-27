RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новый уровень: банкир спрогнозировал, как может вырасти курс доллара в сентябре

Фото: курс доллара в сентябре может вырасти до 42 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сентябрь может стать кульминационным в процессе курсообразования в 2024 году. Курс доллара на наличном рынке может превысить 42 гривны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"Конечно, курсовые показатели изменятся. Однако это произойдет в парадигме "управляемой гибкости", то есть они не будут слишком резкими. То есть курсового "блицкрига" ждать не стоит", - сказал Лесовой.

Как отметил банкир, именно в сентябре инфляция активно скажется на потребительских ценах (это прогнозируют как экономисты, так и чиновники). "Следует напомнить, что именно во втором полугодии ускорение инфляции составит до 6%, а суммарно за 2024 год инфляция составит до 8,5%", - добавил он.

По его словам, с высокой долей вероятности можно ожидать, что по итогам сентября официальный курс доллара будет находиться в пределах 41,3-41,8 грн/доллар, а коридор валютных изменений будет на уровне 41,2-42 грн/доллар на межбанке и 41,2-42,2 грн/доллар на наличном рынке.

Банкир предполагает, что на 1 сентября официальный курс застынет в пределах 41,4-41,6 грн/доллар. То есть девальвация гривны по сравнению с курсовыми показателями 1 августа (официальный курс был на уровне 41 грн/доллар) может составить до 1,4%.

 

Напомним, в июле НБУ поднял официальный курс доллара до 41,50 грн. Однако потом заявил, что курс уже угрожает ценовой стабильности и начал снижать его. Последний месяц курс колеблется в пределах 41-41,35 грн/доллар. На 27 августа НБУ установил курс на уровне 41,35 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,9%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ