Новый уровень: банкир спрогнозировал, как может вырасти курс доллара в сентябре

"Конечно, курсовые показатели изменятся. Однако это произойдет в парадигме "управляемой гибкости", то есть они не будут слишком резкими. То есть курсового "блицкрига" ждать не стоит", - сказал Лесовой.

Как отметил банкир, именно в сентябре инфляция активно скажется на потребительских ценах (это прогнозируют как экономисты, так и чиновники). "Следует напомнить, что именно во втором полугодии ускорение инфляции составит до 6%, а суммарно за 2024 год инфляция составит до 8,5%", - добавил он.

По его словам, с высокой долей вероятности можно ожидать, что по итогам сентября официальный курс доллара будет находиться в пределах 41,3-41,8 грн/доллар, а коридор валютных изменений будет на уровне 41,2-42 грн/доллар на межбанке и 41,2-42,2 грн/доллар на наличном рынке.

Банкир предполагает, что на 1 сентября официальный курс застынет в пределах 41,4-41,6 грн/доллар. То есть девальвация гривны по сравнению с курсовыми показателями 1 августа (официальный курс был на уровне 41 грн/доллар) может составить до 1,4%.