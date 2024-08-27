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Новый уровень: банкир спрогнозировал, как может вырасти курс доллара в сентябре

Украина, Вторник 27 августа 2024 08:48
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Новый уровень: банкир спрогнозировал, как может вырасти курс доллара в сентябре Фото: курс доллара в сентябре может вырасти до 42 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

Сентябрь может стать кульминационным в процессе курсообразования в 2024 году. Курс доллара на наличном рынке может превысить 42 гривны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"Конечно, курсовые показатели изменятся. Однако это произойдет в парадигме "управляемой гибкости", то есть они не будут слишком резкими. То есть курсового "блицкрига" ждать не стоит", - сказал Лесовой.

Как отметил банкир, именно в сентябре инфляция активно скажется на потребительских ценах (это прогнозируют как экономисты, так и чиновники). "Следует напомнить, что именно во втором полугодии ускорение инфляции составит до 6%, а суммарно за 2024 год инфляция составит до 8,5%", - добавил он.

По его словам, с высокой долей вероятности можно ожидать, что по итогам сентября официальный курс доллара будет находиться в пределах 41,3-41,8 грн/доллар, а коридор валютных изменений будет на уровне 41,2-42 грн/доллар на межбанке и 41,2-42,2 грн/доллар на наличном рынке.

Банкир предполагает, что на 1 сентября официальный курс застынет в пределах 41,4-41,6 грн/доллар. То есть девальвация гривны по сравнению с курсовыми показателями 1 августа (официальный курс был на уровне 41 грн/доллар) может составить до 1,4%.

Напомним, в июле НБУ поднял официальный курс доллара до 41,50 грн. Однако потом заявил, что курс уже угрожает ценовой стабильности и начал снижать его. Последний месяц курс колеблется в пределах 41-41,35 грн/доллар. На 27 августа НБУ установил курс на уровне 41,35 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,9%.

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