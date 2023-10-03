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Новий рівень "аналоговнєт". У ГУР відреагували на малювання росіянами літаків на аеродромах

Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни намагаються імітувати посилення захисту своїх об'єктів від атак тим, що обкладають літаки на аеродромах шинами чи малюючи приманки бомбардувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Аналоговнєт виходить на новий рівень. І разом з покришками, які мають зупиняти знищення літаків, з'являються тепер намальовані літаки", - сказав він.

За його словами, можливо, мета росіян - не спробувати обманути українців, а списати вкрадені бюджетні кошти.

"Але якщо серйозно, то це і смішно, і сумно коментувати. Країна, яка нещодавно позиціонувала себе як "друга армія світу" намагається допотопним креативом, який ні на що не впливає, імітувати посилення захисту своїх об'єктів", - сказав речник.

Юсов також розповів, що дійсно допоможе захистити російські об'єкти від атак.

"Щоб справді захистити аеродроми та авіацію, вони (росіяни - ред.) мають прибратися з України, вивести засоби ППО і розставити на своїй території. Тоді, може це і допоможе", - сказав він.

Що цьому передувало

Після низки атак на аеродроми в Росії та на окупованих територіях загарбники почали малювати силуети стратегічних бомбардувальників Ту-95 на авіабазі в Енгельсі.

Раніше повідомлялося, що росіяни обкладали бомбардувальники Ту-95 шинами в надії, що вони захистять їх від атак безпілотників.

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