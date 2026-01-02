Новий рік вже не той: у Нідерландах в 2026 році заборонять салюти та феєрверки

Відповідно до рішення парламенту Нідерландів, заборона на використання феєрверків почне діяти вже в наступну новорічну ніч, тобто на межі 2026 та 2027 років. На тлі цього в країні спостерігався сплеск попиту на піротехніку: в останній час жителі масово її скуповували.

Згідно підрахунками Асоціації піротехнічної промисловості (BNP), загальний обсяг продажів сягнув 129 мільйонів євро, тоді як роком раніше, у 2024 - цей показник становив 118 млн євро.

Окрім того, правоохоронці фіксували збільшення обсягів піротехніки, яку нелегально завозять до країни, зокрема й ті види феєрверків, що були під забороною ще раніше та подекуди становлять серйозну небезпеку. У поліції наголошують, що така продукція має надзвичайно високу вибухову потужність і за своїми характеристиками фактично прирівнюється до бомб або гранат. Зокрема, лише від початку 2025 року й до кінця грудня було конфісковано приблизно 112 тонн незаконно ввезених феєрверків.