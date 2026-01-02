Новый год уже не тот: в Нидерландах в 2026 году запретят салюты и фейерверки

Согласно решению парламента Нидерландов, запрет на использование фейерверков начнет действовать уже в следующую новогоднюю ночь, то есть на рубеже 2026 и 2027 годов. На фоне этого в стране наблюдался всплеск спроса на пиротехнику: в последнее время жители массово ее скупали.

Согласно подсчетам Ассоциации пиротехнической промышленности (BNP), общий объем продаж достиг 129 миллионов евро, тогда как годом ранее, в 2024 - этот показатель составлял 118 млн евро.

Кроме того, правоохранители фиксировали увеличение объемов пиротехники, которую нелегально завозят в страну, в том числе и те виды фейерверков, которые были под запретом еще раньше и иногда представляют серьезную опасность. В полиции отмечают, что такая продукция имеет чрезвычайно высокую взрывную мощность и по своим характеристикам фактически приравнивается к бомбам или гранатам. В частности, только с начала 2025 года и до конца декабря было конфисковано примерно 112 тонн незаконно ввезенных фейерверков.