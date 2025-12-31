На Новий рік в Україні посилять патрулі за участю військових

Посилене патрулювання на свята

За її словами, як і щороку, Нацполіція працюватиме в режимі посиленого патрулювання під час різдвяних і новорічних свят.

"Нацполіція спільно з військовослужбовцями здійснює посилене патрулювання. Є посилені патрулювання на автошляхах, біля культових споруд та у місцях масового перебування людей. У цілодобовому режимі працюють наші вибухотехнічні підрозділи та інші служби поліції", - заявила Пономарьова.

Комендантська година

Вона також наголосила, що жодних пом’якшень комендантської години у новорічну ніч не передбачено.

"Правила безпеки залишаються незмінними - як у будні, так і у святкові дні, і новорічна ніч не є винятком", - зазначила заступниця начальника Департаменту комунікації НПУ.

Заборона феєрверків

Пономарьова нагадала, що в Україні продовжує діяти повна заборона на використання салютів, феєрверків і петард без будь-яких територіальних винятків.

"В Україні діють законодавчі обмеження щодо обігу та використання піротехніки. Законом України заборонено використання салютів, феєрверків та петард. Заборона діє постійно. При цьому дозволяється застосування бенгальських вогнів чи хлопавок", - пояснила вона.

За її словами, порушникам загрожує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Штрафи за порушення громадського порядку

Зокрема, за порушення тиші передбачене покарання за статтею 182 КУпАП - попередження або штраф від 85 до 255 гривень для громадян та від 255 до 510 гривень для посадових осіб і ФОПів.

Крім того, запуск феєрверків може бути кваліфікований як хуліганство за статтею 296 ККУ, що передбачає штраф від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень.

Окремо Пономарьова зазначила, що серед найпоширеніших правопорушень у святкові дні поліцейські також фіксують розпивання алкоголю в громадських місцях та появу людей у стані сп’яніння.