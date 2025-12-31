На Новый год в Украине усилят патрули с участием военных

Усиленное патрулирование на праздники

По ее словам, как и каждый год, Нацполиция будет работать в режиме усиленного патрулирования во время рождественских и новогодних праздников.

"Нацполиция совместно с военнослужащими осуществляет усиленное патрулирование. Есть усиленные патрулирования на автодорогах, возле культовых сооружений и в местах массового пребывания людей. В круглосуточном режиме работают наши взрывотехнические подразделения и другие службы полиции", - заявила Пономарева.

Комендантский час

Она также отметила, что никаких смягчений комендантского часа в новогоднюю ночь не предусмотрено.

"Правила безопасности остаются неизменными - как в будни, так и в праздничные дни, и новогодняя ночь не является исключением", - отметила заместитель начальника Департамента коммуникации НПУ.

Запрет фейерверков

Пономарева напомнила, что в Украине продолжает действовать полный запрет на использование салютов, фейерверков и петард без каких-либо территориальных исключений.

"В Украине действуют законодательные ограничения по обороту и использованию пиротехники. Законом Украины запрещено использование салютов, фейерверков и петард. Запрет действует постоянно. При этом разрешается применение бенгальских огней или хлопушек", - пояснила она.

По ее словам, нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Штрафы за нарушение общественного порядка

В частности, за нарушение тишины предусмотрено наказание по статье 182 КУоАП - предупреждение или штраф от 85 до 255 гривен для граждан и от 255 до 510 гривен для должностных лиц и ФЛП.

Кроме того, запуск фейерверков может быть квалифицирован как хулиганство по статье 296 УКУ, предусматривающей штраф от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен.

Отдельно Пономарева отметила, что среди самых распространенных правонарушений в праздничные дни полицейские также фиксируют распитие алкоголя в общественных местах и появление людей в состоянии опьянения.