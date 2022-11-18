UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Новий рік під час війни. Чи буде у Києві ялинка

Фото: у КМДА розповіли, коли буде прийняте рішення щодо встановлення ялинки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рішення про встановлення новорічної ялинки у Києві ухвалять після консультацій з силами оборони. У разі її встановлення, фінансування відбуватиметься за рахунок меценатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій розглянула петицію щодо недоречності встановлення новорічної ялинки в столиці в умовах воєнного стану.

Так, комісія рекомендувала профільним департаментам врахувати усі пропозиції щодо невикористання коштів з бюджету, дотримання заходів безпеки та заощадження електроенергії. При цьому комісія вирішила не підтримувати петицію щодо не встановлення ялинки.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко сказала, що Київ ухвалить рішення щодо встановлення ялинки після консультацій із військовими. Вона додала, що бюджетні гроші не будуть використовуватися для створення святкової атмосфери у місті.

"До нас вже звернулися меценати та соціально відповідальний бізнес із пропозицією допомогти у встановленні та оформленні ялинки. Нам готові надати і саме новорічне дерево, і прикраси, а також генератор для підсвічення ялинки, у разі якщо такий формат буде схвалено. Після свят ми зможемо передати його до установи критичної інфраструктури або на фронт. Також ми розглядаємо варіант, що підсвічуватимуть ялинку лише в певні дні або години. Наприклад, у день відкриття 19 грудня, на Різдво (25 грудня та 7 січня) та у Новий рік", - сказала вона.

Старостенко додала, що столиця однозначно відмовиться від організації святкового ярмарку та концертів біля головної ялинки.

Якщо ялинку таки будуть встановлювати, місто разом із правоохоронцями подбає про заходи безпеки.

У Департаменті муніципальної безпеки підкреслили, що рішення про встановлення Головної новорічної ялинки країни будуть ухвалювати за підсумками консультацій із командуванням угруповання сил і засобів оборони міста Києва.

Нагадаємо, РБК-Україна зібрало інформацію про те, як міста планують святкувати Новий рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАКиївНовий рік