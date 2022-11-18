Новый год во время войны. Будет ли в Киеве елка

Отмечается, что комиссия Киевсовета по культуре, туризму и общественным коммуникациям рассмотрела петицию относительно неуместности установления новогодней елки в столице в условиях военного положения.

Так, комиссия рекомендовала профильным департаментам учесть все предложения по неиспользованию средств из бюджета, соблюдению мер безопасности и экономии электроэнергии. При этом комиссия решила не поддерживать петицию по не установке елки.

Заместитель главы КГГА Анна Старостенко сказала, что Киев примет решение об установлении елки после консультаций с военными. Она добавила, что бюджетные деньги не будут использоваться для создания праздничной атмосферы в городе.

"К нам уже обратились меценаты и социально ответственный бизнес с предложением помочь в установке и оформлении елки. Нам готовы предоставить и само новогоднее дерево, и украшения, а также генератор для подсветки елки, если такой формат будет одобрен. После праздников мы сможем передать его в учреждение критической инфраструктуры или на фронт. Также мы рассматриваем вариант, что подсвечивать елку только в определенные дни или часы. Например, в день открытия 19 декабря, на Рождество (25 декабря и 7 января) и в Новый год", - сказала она.

Старостенко добавила, что столица однозначно откажется от организации праздничной ярмарки и концертов у главной елки.

Если елку будут устанавливать, город вместе с правоохранителями позаботится о мерах безопасности.

В Департаменте муниципальной безопасности подчеркнули, что решение об установлении Главной новогодней елки страны будут приниматься по итогам консультаций с командованием группировки сил и средств обороны города Киева.