На Новий рік до Львова. Які ціни на оренду житла і святкове меню у ресторанах

Скільки коштують квитки на потяги до Львова

Доїхати до Львова можна на власному авто, автобусом або "Укрзалізницею". Квитки на потяг з Києва коштують: інтерсіті від 479 гривень (ІІ клас) до 837 гривень (І клас), вартість може змінюватись залежно від дня тижня. Поїздка у плацкарті обійдеться від 208 гривень, купе - 313-835 гривень та люкс 980-1 687 гривень (залежно від номера потяга).

З Харкова до Львова квитки коштують від 858 гривень за купе та 2 466 гривень за люкс. Ціни на квитки Рівне - Львів коливаються у межах 133 - 209 гривень, залежно від класу вагона та номера потяга. Мандрівникам з Дніпра доведеться робити пересадку у Києві (вартість квитків до столиці коливається від 324 гривень (купе) до 1 531 гривня (люкс).

Важливо, що на святкові дати багато квитків до Львова уже розкупили. Тож, якщо плануєте мандрівку, а на потрібний день нема місця у потязі, можна скористатись спеціальною послугою від "Укрзалізниці" і у мобільному додатку замовити квиток, як тільки він з'явиться у доступі, система вам його купить автоматично.

Додамо також, що через дію воєнного стану якихось святкових масових гулянь на відкритих локаціях Львова не планується.

Головна ялинка Львова поблизу Оперного театру (фото: Getty Images)

Які ціни на житло у святкові дні

Найдешевше у Львові коштують місця у спільному номері у хостелі - від 360 гривень з особи за добу. Цей варіант може підійти для компанії студентів, оскільки за відносно невеликий бюджет можна винайняти одразу цілий номер. Місця у хостелах, що одразу у центрі міста, коштують від 540 гривень.

Бюджетні двомісні номери у готелях на околицях міста коштують від 800 гривень за добу. Практично у таку ж саму номери-капсули у центрі - від 810 гривень. Це фактично аналоги японських капсульних готелів, де здається в оренду ізольоване спальне місце, а усі зручності йдуть у спільному приміщення.

Капсульні номери у Львові коштують від 810 гривень (скриншот сайту booking)

Середня ціна на двомісні номери зі сніданками коливається у межах 1200 - 1800 гривень за добу. Традиційно, чим ближче житло до центру, тим дорожче воно коштує. У готелях зі SPA, сауною і джакузі номери в середньому коштують від 2 650 - 6 500 гривень.

Найвищі ціни на номери у Grand Hotel Lviv Casino & Spa, що у самісінькому "серці" Львова. Там двомісний люкс коштує 25 тисяч гривень за добу. Елітні апартаменти у центрі міста, які можуть вмістити до 6 осіб, здають за 20 000 - 28 500 гривень за добу. Втім, серед пропозицій можна знайти й скромніші квартири у центрі за ціною 7 800 - 16 500 гривень за добу.

Ціни в елітних готелях та на оренду апартаментів (скриншот сайту booking)

У скільки обійдеться святкування Нового року у ресторанах

Низка заміських комплексів та готелів пропонують святкову програму для своїх гостей у новорічну ніч. Ціни на меню для однієї особи коливаються від 3 500 до 50 000 гривень, за даними Lv news. Святкування у більшості закладів розпочнеться о 21-й годині і триватиме до 5 ранку, поки не закінчиться комендантська година.

Найскромніші ціни за святкування у ресторані на останньому поверсі "Євроготелю" - 3 500 гривень, втім тут не передбачено якоїсь спеціальної програми, а гості зможуть самі формувати собі меню. Трішки дорожче обійдеться новорічна ніч у заміському комплексі з готелем та рестораном "Рафаель". Там передбачена розважальна програма, але без зіркових гостей, а також фотограф і фотозона. Вартість святкування у цьому закладі - 4 500 гривень з особи.

У ресторані "Грушевський" за зустріч Нового року доведеться заплатити - 4 800 гривень. А ресторан Citadel пропонує святкове меню за 7 500 гривень з особи, але тут в суму не входить алкоголь. У ресторані Cloud no.7 Panorama свято коштуватиме 8 500 гривень з особи.

Відпочинковий комплекс Emily Resort пропонує масштабну програму святкування, яку вестимуть Катерина Осадча та Юрій Горбунов, а співати для гостей будуть MONATIK, гурт "ВВ" та KADNAY. Вартість такого святкування коливається від 24 000 до 36 000 гривень з особи.

Найдорожче обійдеться зустріч Нового року у заміському комплексі Edem Resort Medical & SPA, де ціна за святкове меню і програму становить 50 000 гривень з особи. При цьому обов'язковою умовою є бронювання номера у готелі, де економ стартує від 12 000 гривень за ніч. Хто саме виступатиме на вечірці не відомо, а от програму вестиме актор Олексій Гнатковський.

Ресторани пропонують новорічне меню (фото ілюстративне: Getty Images)