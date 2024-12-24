На Новый год во Львов. Какие цены на аренду жилья и праздничное меню в ресторанах

Сколько стоят билеты на поезда во Львов

Доехать во Львов можно на собственном авто, автобусом или "Укрзализныцей". Билеты на поезд из Киева стоят: интерсити от 479 гривен (II класс) до 837 гривен (I класс), стоимость может варьироваться в зависимости от дня недели. Поездка в плацкарте обойдется от 208 гривен, купе - 313-835 гривен и люкс 980-1 687 гривен (в зависимости от номера поезда).

Из Харькова во Львов билеты стоят от 858 гривен за купе и 2 466 гривен за люкс. Цены на билеты Ровно-Львов колеблются в пределах 133-209 гривен, в зависимости от класса вагона и номера поезда. Путешественникам из Днепра придется делать пересадку в Киеве (стоимость билетов в столицу колеблется от 324 гривен (купе) до 1 531 гривна (люкс).

Важно, что на праздничные даты много билетов во Львов уже раскупили. Поэтому, если планируете путешествие, а на нужный день нет места в поезде, можно воспользоваться специальной услугой от "Укрзализныци" и в мобильном приложении заказать билет, как только он появится в доступе, система вам его купит автоматически.

Добавим также, что из-за действия военного положения каких-либо праздничных массовых гуляний на открытых локациях Львова не планируется.

Главная елка Львова возле Оперного театра (фото: Getty Images)

Какие цены на жилье в праздничные дни

Дешевле всего во Львове стоят места в общем номере в хостеле - от 360 гривен с человека в сутки. Этот вариант может подойти для компании студентов, поскольку за относительно небольшой бюджет можно снять сразу целый номер. Места в хостелах, что сразу в центре города, стоят от 540 гривен.

Бюджетные двухместные номера в гостиницах на окрестностях города стоят от 800 гривен в сутки. Практически в такую же сумму номера-капсулы в центре - от 810 гривен. Это фактически аналоги японских капсульных отелей, где сдается в аренду изолированное спальное место, а все удобства идут в общем помещение.

Капсульные номера во Львове стоят от 810 гривен (скриншот сайта booking)

Средняя цена на двухместные номера с завтраками колеблется в пределах 1200 - 1800 гривен в сутки. Традиционно, чем ближе жилье к центру, тем дороже оно стоит. В отелях со SPA, сауной и джакузи номера в среднем стоят от 2 650 - 6 500 гривен.

Самые высокие цены на номера в Grand Hotel Lviv Casino & Spa, что в самом "сердце" Львова. Там двухместный люкс стоит 25 тысяч гривен за сутки. Элитные апартаменты в центре города, которые могут вместить до 6 человек, сдают за 20 000 - 28 500 гривен в сутки. Однако среди предложений можно найти и более скромные квартиры в центре по цене 7 800 - 16 500 гривен в сутки.

Цены в элитных отелях и на аренду апартаментов (скриншот сайта booking)

Во сколько обойдется празднование Нового года в ресторанах

Ряд загородных комплексов и отелей предлагают праздничную программу для своих гостей в новогоднюю ночь. Цены на меню для одного человека колеблются от 3 500 до 50 000 гривен, по данным Lv news. Празднование в большинстве заведений начнется в 21-ом часу и продлится до 5 утра, пока не закончится комендантский час.

Самые скромные цены за празднование в ресторане на последнем этаже "Евроотеля" - 3 500 гривен, однако здесь не предусмотрено какой-то специальной программы, а гости смогут сами формировать себе меню. Немного дороже обойдется новогодняя ночь в загородном комплексе с отелем и рестораном "Рафаэль". Там предусмотрена развлекательная программа, но без звездных гостей, а также фотограф и фотозона. Стоимость празднования в этом заведении - 4 500 гривен с человека.

В ресторане "Грушевский" за встречу Нового года придется заплатить - 4 800 гривен. А ресторан Citadel предлагает праздничное меню за 7 500 гривен с человека, но здесь в сумму не входит алкоголь. В ресторане Cloud no.7 Panorama праздник будет стоить 8 500 гривен с человека.

Комплекс Emily Resort предлагает масштабную программу празднования, которую будут вести Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, а петь для гостей будут MONATIK, группа "ВВ" и KADNAY. Стоимость такого празднования колеблется от 24 000 до 36 000 гривен с человека.

Дороже всего обойдется встреча Нового года в загородном комплексе Edem Resort Medical & SPA, где цена за праздничное меню и программу составляет 50 000 гривен с человека. При этом обязательным условием является бронирование номера в отеле, где эконом стартует от 12 000 гривен за ночь. Кто именно будет выступать на вечеринке не известно, а вот программу будет вести актер Алексей Гнатковский.

Рестораны предлагают новогоднее меню (фото иллюстративное: Getty Images)