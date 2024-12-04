Новий рік у Карпатах. У скільки обійдеться зимовий відпочинок із сім’єю

Які ціни на відпочинок у Карпатах

"Ціни на відпочинок у Карпатах піднялись ще літом, як тільки підвищився тариф на електроенергію. Тоді вартість зросла десь до 20%. Спочатку опалювального сезону також піднялись ціни на 15-20%. Це відбувається щорічно, весною після закінчення опалювального сезону ціни опустяться. На зимові свята вартість відпочинку збільшується мінімум на 50%, часто навіть на 100%", – розповів у коментарі РБК-Україна засновник туристичного порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський.

Ціни на житло дуже відрізняються у різних туристичних локаціях. Традиційно високими залишається вартість відпочинку у гірськолижному курорті Буковель, що розташований у селі Поляниця. Двомісний номер у Bukovel Hotel (3 зірочки) на 4 доби (у новорічні дні з 30 грудня по 3 січня) коштує:

економ-клас – від 29 тис. грн.

стандартний номер – від 31 тис. грн

напівлюкс – 46-68 тис. грн

При ранньому бронюванні можна отримати знижку до 20%.

Відпочинок у Буковелі традиційно залишається дорогим (фото: Getty Images)

У інших готелях Поляниці двомісні номери коштують 25-38 тис. грн за аналогічний період, у менш популярному гірськолижному курорті Драгобрат ціни коливаються від 18 тис. до 24 тис. грн, але є варіанти й за 43 тис. грн.

"Буковель дорогий, ціни на харчування і проживання там набагато вищі, ніж в інших місцях. А у сусідньому Татарові, Яблуниці, Микуличині, куди на машині їхати десь 15 хвилин, ціна вже буде суттєво нижча", – додає Войцеховський.

Вартість проживання за 4 доби у готелях Поляниці (скриншот сайту boooking)

У скільки обійдеться бюджетний відпочинок

Значно нижчі ціни у приватних садибах і готелях, які знаходять поряд із гірськолижними курортами.

"У Поляниці зараз вартість двомісного номера на мансардному поверсі, можна сказати економваріант, 1 800 гривень за добу, а люкс – 2 500 грн. У готелях, на відміну від приватного сектору, більш-менш постійна ціна, тому вартість приблизно такою залишиться і на Новий рік", – каже експерт.

У Яблуниці дерев’яний будиночок коштує від 3 тис. грн на добу (12 тис. за 4 новорічні дні), там може поміститись дві родини. У Ворохті двомісні номери коштують від 1 тис. грн (4 тис. за 4 новорічні дні).

"У Пилипці двоповерховий інстаграмний котедж, який вміщає 16 осіб, з панорамними вікнами на краю схилу з шикарним краєвидом коштує 8 тис. грн на добу. Туди повноцінно може заїхати мінімум 4 родини, а то й 5. Якщо розділити на кількість людей, то там по тисячі грн вийде на пару", – додає експерт.

Войцеховський радить заздалегідь бронювати житло, бо ближче до Нового року залишиться мало цікавих варіантів, оскільки найкращі вже розберуть.

"При бронюванні не варто одразу йти на OLX, бо там багато шахраїв, особливо вони активізуються у святковий період. Краще резервувати житло через перевірені ресурси", – каже Войцеховський.

Скільки коштує найдорожчий відпочинок у Карпатах

Ми проаналізували дані сайту boooking щодо цін на проживання з 30 грудня по 3 січня, нижче наводимо найдорожчі варіанти для святкування Нового року у Карпатах.

У Поляниці перший поверх котеджу Freeman Bukovel, площею 50 кв. м, з окремим входом та терасою над річкою здають за 152 тис. грн за 4 дні. Апартаменти розраховані для проживання 2-3 осіб. Котедж розташований за 1,5 км до підйомника.

У готелі Mountain Residence Apartments & Chalet, що також у Поляниці, апартаменти на "50 квадратів" здають за 135 тис. грн за 4 доби, при цьому ціна на сайті вказана зі знижкою, повна вартість – 193 тис. грн. Житло розташоване за 200 м від підйомника.

У готелі Radisson Blu Resort Bukovel в Поляниці покращений двомісний номер із балконом на 4 дні коштує 116 тис. грн. Готель розташований всього 0,5 км від підйомника.

Freeman Bukovel (скриншот сайту boooking)

Також у Карпатах можна взяти в оренду котеджі та будинки для великих компаній. Котедж з 8 спальнями у Поляниці у ресторанно-готельному комплекс Гук коштує на 4 дні 192 тис. грн.

У Татарові у Villa Venterivka 2 котедж із 4 спальнями можна зняти за 128 тис. грн за 4 доби, у Яблуниці будиночок на 5 спалень коштує 123 тис. грн.

Які ціни на новорічні тури

Багато туристичних компаній пропонують автобусні тури на Новий рік у Карпати, які охоплюють одразу кілька локацій. Середня вартість таких пропозицій становить 8,5-9,5 тис. за 4 дні з особи. Це на 30% дорожче, ніж у не святковий період.

При цьому варто врахувати, що у більшості випадків ще треба доплачувати за харчування, оскільки у вартість входять тільки сніданки, зрідка вечері. Також іноді додатково оплачується вхід у музеї чи інші туристичні локації.

Туристичні компанії пропонують різноманітні варіанти відпочинку, що включають активні розваги й катання на лижах, так і варіанти із купаннями у чанах чи відвідуванням SPA.

Новорічні тури від туристичних компаній можуть включати катання на лижах та SPA-процедури (фото: Getty Images)