На Новий рік у Харкові та області можуть посилити комендантську годину

У Харкові та області можуть посилити комендантську годину на новорічні свята. Влада зараз розглядає різні варіанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, розглядаються різні варіанти комендантської години на 31 грудня – 1 січня: з 23:00 вечора до 5:00 (як є), або цілодобова заборона бути в громадських місцях.

комендантської години забороняється перебування у певний період доби на вулицях та інших громадських місцях особам, які не мають спеціальних перепусток.