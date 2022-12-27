На Новий рік у Харкові та області можуть посилити комендантську годину

У Харкові та області можуть посилити комендантську годину на новорічні свята. Влада зараз розглядає різні варіанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За його словами, розглядаються різні варіанти комендантської години на 31 грудня – 1 січня: з 23:00 вечора до 5:00 (як є), або цілодобова заборона бути в громадських місцях.
комендантської години забороняється перебування у певний період доби на вулицях та інших громадських місцях особам, які не мають спеціальних перепусток.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, чи планують в Україні скасовувати обмеження на Новий рік. Докладніше про це читайте у нашому матеріалі.
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