На Новый год в Харькове и области могут ужесточить комендантский час

В Харькове и области могут ужесточить комендантский час на новогодние праздники. Власти сейчас рассматривают различные варианты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, рассматриваются различные варианты комендантского часа на 31 декабря – 1 января: с 23:00 вечера до 5:00 утра (как есть), или круглосуточный запрет быть в общественных местах.

комендантского часа запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и других общественных местах лицам, у которых нет специальных пропусков.