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На Новый год в Харькове и области могут ужесточить комендантский час

Фото: на Новый год в Харькове и области могут ужесточить комендантский час (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харькове и области могут ужесточить комендантский час на новогодние праздники. Власти сейчас рассматривают различные варианты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, рассматриваются различные варианты комендантского часа на 31 декабря – 1 января: с 23:00 вечера до 5:00 утра (как есть), или круглосуточный запрет быть в общественных местах.

комендантского часа запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и других общественных местах лицам, у которых нет специальных пропусков.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, планируют ли в Украине отменять ограничения на Новый год. Подробней об этом читайте в нашем материале.

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Комендантский часНовый годхарков