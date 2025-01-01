В Новий рік на фронті відбулись майже 200 атак, - Генштаб

"Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення", - йдеться у повідомленні.

"Найгарячиший" напрямок

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 57 штурмових та наступальних дій агресора у бік Зелене Поле, Баранівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Мирноград, Котлине, Солоне, Шевченко, Новоолександрівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Вовкове, Піщане та Нововасилівка.

Ситуація на інших напрямках

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 1 ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 7 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Надії, Першотравневого, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Діброви та в напрямках Дружелюбівки, Чернещини, Новосергіївки.

Вчора ворог вісім разів штурмовими діями намагався витіснити ЗСУ з позицій в районах Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку. Успіху не мав.

32 штурмові дії відбулись минулої доби на Краматорському напрямку у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине. Три з них досі тривають.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Біла Гора та Торецьк.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Петропавлівка, Дачне, Українка, Шевченко та Курахове.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 штурмів позицій ЗСУ неподалік Костянтинопольського, Дачного, Розливу, Великої Новосілки та Нескучного.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку, в районі населеного пункту Новоандріївка, загарбники здійснили три марні спроби потіснити ЗСУ із займаних позицій.

На Придніпровському напрямку російські загарбники три рази атакували позиції українських військ. Зазнавши втрат, відійшли.

На Курському напрямку минулої доби ЗСУ відбили 13 атак противника, ворог завдав 373 артилерійські обстріли, здійснив 3 авіаційні удари, скинувши 3 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.