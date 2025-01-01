В Новый год на фронте состоялись почти 200 атак, - Генштаб

"В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение", - говорится в сообщении.

Самое "горячее" направление

На Покровском направлении ВСУ остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Зеленого Поля, Барановки, Новоторецкого, Проминя, Лысовки, Мирнограда, Котлиного, Соленого, Шевченко, Новоалександровки, Даченского, Зеленого, Нового Труда, Волкова, Песчаного и Нововасильевки.

Ситуация на других направлениях

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 1 вражеская атака в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 7 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Надежды, Первомайского, Зеленого Гая, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Дибровы и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины, Новосергеевки.

Вчера враг восемь раз штурмовыми действиями пытался вытеснить ВСУ с позиций в районах Белогоровки и Григорьевки на Северском направлении. Успеха не имел.

32 штурмовые действия состоялись за прошедшие сутки на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино. Три из них до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Белая Гора и Торецк.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 вражеских штурмов. Основные наступательные усилия враг сосредоточил в районах населенных пунктов Петропавловка, Дачное, Украинка, Шевченко и Курахово.

На Времевском направлении противник совершил 11 штурмов позиций ВСУ неподалеку Константинопольского, Дачного, Разлива, Большой Новоселки и Нескучного.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении, в районе населенного пункта Новоандреевка, захватчики совершили три тщетные попытки потеснить ВСУ с занимаемых позиций.

На Приднепровском направлении российские захватчики три раза атаковали позиции украинских войск. Понеся потери, отошли.

На Курском направлении за прошедшие сутки ВСУ отбили 13 атак противника, враг нанес 373 артиллерийских обстрела, совершил 3 авиационных удара, сбросив 3 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.