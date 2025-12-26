Новый год 2026: сколько будет стоить праздничный стол украинцев и как изменились цены
В этом году украинская семьи из 4-х человек в среднем потратит на новогодний стол около 3980 гривен. Это на 10,7% дороже, чем в прошлом году. Праздничный стол с деликатесами обойдется в 4 793 гривны.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоят продукты на новогодний стол 2026 и как изменились цены за год.
Салат оливье подорожал, овощи подешевели
Расчет стоимости новогоднего стола 2026 сделали в Институте аграрной экономики на основе средних цен в супермаркетах Украины в середине декабря.
"Рост стоимости новогоднего стола однозначно вызван следствием военных действий - существенными потерями в экономике, сокращением производства и дефицитом продукции", - пояснил директор Института аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко.
Салат оливье (3 кг продуктов) в этом году будет стоить 406,87 грн (+5,8%). Самый дорогой ингредиент - колбаса, 180 гривен за 0,5 кг (+12,5%). В то же время значительно подешевели овощи:
- картофель - 8,50 гривны за 580 г (- 57,6%);
- морковь - 3,18 гривны за 280 г (- 62,3%);
- лук - 1,75 грн за 230 г (- 58%).
Добавим, что оливье в "Мегамаркете" продают по 365,10 гривны за 1 килограмм, в "Сильпо" - 239,3 гривны, в "Новусе" - 299 гривен, в "Ашане" - 369 гривен.
Цена на оливье в "Мегамаркете" (скриншот)
Приготовление салата "Сельдь под шубой" дома (1,570 кг продуктов) обойдется в 174,83 гривны, всего на 4% дороже чем в прошлом году. Основная часть расходов - филе сельди (135 гривен за 0,5 кг, +13,4%), майонез - 29,82 гривны.
В "Ашане" сейчас этот салат продают по 299 гривен за 1 килограмм, в "Сильпо" - 289 гривен, в "Новусе" - 269 гривен, в "Мегамаркете" - 365 гривен.
Мясо, рыба, молочные продукты и деликатесы
По подсчетам Института аграрной экономики, стоимость мясных продуктов выросла на 23%:
- 1 кг филе куриного - 244 гривны (+40%);
- килограмм свинины - 339 гривны (+15%).
Молочные продукты также подорожали:
- твердый сыр (300 г) - 176 гривны (+19%);
- сливочное масло (200 г) - 118 гривны (+14%).
Цены на мясные продукты в "Сильпо" (скриншот)
Деликатесы увеличивают расходы еще на 813 гривен: 100 г красной икры - 469 гривен, 180 г красной рыбы - 344 гривен.
Цены на рыбу, по данным Минфина:
- карп живой 1 кг - 183,50 гривны;
- карп потрошеный 1 кг - 236,33 гривны;
- сельдь слабосоленая 1 кг - 207,50 гривны;
- скумбрия свежемороженая 1 кг - 254,63 гривны.
Цены на красную икру в Украине (скриншот)
Овощи и фрукты: снижение цен компенсирует подорожание стола
Благодаря рекордному урожаю овощей их стоимость снизилась. 2 кг картофеля - 29 гривен (- 58%), морковь и свекла подешевели более чем вдвое. Фрукты будут стоить около 200 гривен, что на 22% меньше, чем в прошлом году.
Цены на фрукты:
- апельсины 1 кг - 72,90 гривны;
- апельсины Египет 1 кг - 67,08 гривны;
- апельсины премиум 1 кг - 64,99 гривны;
- бананы 1 кг - 62,40 гривны;
- виноград 1 кг - 201,17 гривны;
- лимоны 1 кг - 113,32 гривны;
- мандарины 1 кг - 65,00 гривны;
- мандарины Испания 1 кг - 129,90 гривны;
- мандарины-клементин 1 кг - 74,90 гривны;
- яблоки украинские 1 кг - 32,75 гривны;
- яблоки Айдаред 1 кг - 46,20 гривны;
- ананас - 105-159 гривен за штуку (средний размер);
- киви - 90-120 гривен за обычный сорт, Голд - 180-400 гривен за 1 кг.
Цены на фрукты в сети "Ашан" за 100 граммов (скриншот)
Напитки, хлеб и сладости
Средние цены в Украине, по состоянию на середину декабря: батон белого хлеба - 35 гривен (+25%), шоколадные конфеты - 326 гривен за 1 кг (+16%). Безалкогольные напитки подорожали на 34%, сок "Наш Сок" - 61,90 гривны (+57%), "Кока-кола" - 60,80 гривны (+26%).
Цены на алкоголь:
- бутылка шампанского (игристого вина) "Артемовское" (0,75 л) - 239 гривны;
- вино Vardiani Пиросмани красное 750 мл - 98,73 гривны;
- водка Хлебный Дар Классическая 500 мл - 125,50 гривны;
- бренди "Шабо" - 278 гривен.
Акционные цены на шампанское (игристое вино) "Артемовское" в Украине (скриншот)
Экономия и реалии празднования
"Рост по сравнению с прошлым годом на 10,7% свидетельствует об увеличении расходов украинцев на продукты, что особенно ощутимо на фоне экономических трудностей. Большинство украинцев вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов", - подытожил Юрий Лупенко.
По его словам, даже в сложных условиях аграриям удалось собрать рекордный урожай овощей, что помогло стабилизировать цены на некоторые продукты. Однако влияние войны и высокие тарифы на энергоносители остаются ключевыми факторами подорожания новогоднего стола.
При подготовке материала использовали: подсчеты стоимости новогоднего стола 2026 Института аграрной экономики, данные Минфина, цены сетей супермаркетов "Сильпо", "Новус", "Ашан", "АТБ" и "Мегамаркет".