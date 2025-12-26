ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Новый год 2026: сколько будет стоить праздничный стол украинцев и как изменились цены

Пятница 26 декабря 2025 16:16
UA EN RU
Новый год 2026: сколько будет стоить праздничный стол украинцев и как изменились цены Во сколько обойдется новогодний стол 2026 года (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В этом году украинская семьи из 4-х человек в среднем потратит на новогодний стол около 3980 гривен. Это на 10,7% дороже, чем в прошлом году. Праздничный стол с деликатесами обойдется в 4 793 гривны.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоят продукты на новогодний стол 2026 и как изменились цены за год.

Салат оливье подорожал, овощи подешевели

Расчет стоимости новогоднего стола 2026 сделали в Институте аграрной экономики на основе средних цен в супермаркетах Украины в середине декабря.

"Рост стоимости новогоднего стола однозначно вызван следствием военных действий - существенными потерями в экономике, сокращением производства и дефицитом продукции", - пояснил директор Института аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко.

Салат оливье (3 кг продуктов) в этом году будет стоить 406,87 грн (+5,8%). Самый дорогой ингредиент - колбаса, 180 гривен за 0,5 кг (+12,5%). В то же время значительно подешевели овощи:

  • картофель - 8,50 гривны за 580 г (- 57,6%);
  • морковь - 3,18 гривны за 280 г (- 62,3%);
  • лук - 1,75 грн за 230 г (- 58%).

Добавим, что оливье в "Мегамаркете" продают по 365,10 гривны за 1 килограмм, в "Сильпо" - 239,3 гривны, в "Новусе" - 299 гривен, в "Ашане" - 369 гривен.

Новый год 2026: сколько будет стоить праздничный стол украинцев и как изменились ценыЦена на оливье в "Мегамаркете" (скриншот)

Приготовление салата "Сельдь под шубой" дома (1,570 кг продуктов) обойдется в 174,83 гривны, всего на 4% дороже чем в прошлом году. Основная часть расходов - филе сельди (135 гривен за 0,5 кг, +13,4%), майонез - 29,82 гривны.

В "Ашане" сейчас этот салат продают по 299 гривен за 1 килограмм, в "Сильпо" - 289 гривен, в "Новусе" - 269 гривен, в "Мегамаркете" - 365 гривен.

Мясо, рыба, молочные продукты и деликатесы

По подсчетам Института аграрной экономики, стоимость мясных продуктов выросла на 23%:

  • 1 кг филе куриного - 244 гривны (+40%);
  • килограмм свинины - 339 гривны (+15%).

Молочные продукты также подорожали:

  • твердый сыр (300 г) - 176 гривны (+19%);
  • сливочное масло (200 г) - 118 гривны (+14%).

Новый год 2026: сколько будет стоить праздничный стол украинцев и как изменились ценыЦены на мясные продукты в "Сильпо" (скриншот)

Деликатесы увеличивают расходы еще на 813 гривен: 100 г красной икры - 469 гривен, 180 г красной рыбы - 344 гривен.

Цены на рыбу, по данным Минфина:

  • карп живой 1 кг - 183,50 гривны;
  • карп потрошеный 1 кг - 236,33 гривны;
  • сельдь слабосоленая 1 кг - 207,50 гривны;
  • скумбрия свежемороженая 1 кг - 254,63 гривны.

Новый год 2026: сколько будет стоить праздничный стол украинцев и как изменились ценыЦены на красную икру в Украине (скриншот)

Овощи и фрукты: снижение цен компенсирует подорожание стола

Благодаря рекордному урожаю овощей их стоимость снизилась. 2 кг картофеля - 29 гривен (- 58%), морковь и свекла подешевели более чем вдвое. Фрукты будут стоить около 200 гривен, что на 22% меньше, чем в прошлом году.

Цены на фрукты:

  • апельсины 1 кг - 72,90 гривны;
  • апельсины Египет 1 кг - 67,08 гривны;
  • апельсины премиум 1 кг - 64,99 гривны;
  • бананы 1 кг - 62,40 гривны;
  • виноград 1 кг - 201,17 гривны;
  • лимоны 1 кг - 113,32 гривны;
  • мандарины 1 кг - 65,00 гривны;
  • мандарины Испания 1 кг - 129,90 гривны;
  • мандарины-клементин 1 кг - 74,90 гривны;
  • яблоки украинские 1 кг - 32,75 гривны;
  • яблоки Айдаред 1 кг - 46,20 гривны;
  • ананас - 105-159 гривен за штуку (средний размер);
  • киви - 90-120 гривен за обычный сорт, Голд - 180-400 гривен за 1 кг.

Новый год 2026: сколько будет стоить праздничный стол украинцев и как изменились ценыЦены на фрукты в сети "Ашан" за 100 граммов (скриншот)

Напитки, хлеб и сладости

Средние цены в Украине, по состоянию на середину декабря: батон белого хлеба - 35 гривен (+25%), шоколадные конфеты - 326 гривен за 1 кг (+16%). Безалкогольные напитки подорожали на 34%, сок "Наш Сок" - 61,90 гривны (+57%), "Кока-кола" - 60,80 гривны (+26%).

Цены на алкоголь:

  • бутылка шампанского (игристого вина) "Артемовское" (0,75 л) - 239 гривны;
  • вино Vardiani Пиросмани красное 750 мл - 98,73 гривны;
  • водка Хлебный Дар Классическая 500 мл - 125,50 гривны;
  • бренди "Шабо" - 278 гривен.

Новый год 2026: сколько будет стоить праздничный стол украинцев и как изменились ценыАкционные цены на шампанское (игристое вино) "Артемовское" в Украине (скриншот)

Экономия и реалии празднования

"Рост по сравнению с прошлым годом на 10,7% свидетельствует об увеличении расходов украинцев на продукты, что особенно ощутимо на фоне экономических трудностей. Большинство украинцев вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов", - подытожил Юрий Лупенко.

По его словам, даже в сложных условиях аграриям удалось собрать рекордный урожай овощей, что помогло стабилизировать цены на некоторые продукты. Однако влияние войны и высокие тарифы на энергоносители остаются ключевыми факторами подорожания новогоднего стола.

Ранее мы делились советами экспертов, что приготовить, надеть и как загадать желание, чтобы 2026 год начался удачно.

Читайте также о том, как делать покупки перед праздниками, чтобы не тратить лишнего.

При подготовке материала использовали: подсчеты стоимости новогоднего стола 2026 Института аграрной экономики, данные Минфина, цены сетей супермаркетов "Сильпо", "Новус", "Ашан", "АТБ" и "Мегамаркет".

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты Новый год Цены в Украине
Новости
Воскресенье, Флорида. Зеленский назвал темы встречи с Трампом, территории в списке
Воскресенье, Флорида. Зеленский назвал темы встречи с Трампом, территории в списке
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну