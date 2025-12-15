Новий рік 2026: Андре Тан назвав найвдаліші кольори для святкового образу

У яких кольорах зустрічати Новий рік 2026

Червоний

За словами дизайнера, 2026 рік проходитиме під знаком Червоного Вогняного Коня, тож ключовим кольором святкової ночі стає червоний.

При цьому Андре Тан радить не обмежуватися класичним відтінком - актуальними будуть і глибокі, насичені варіації: від темно-вишневого до благородного бордо.

Такі кольори надають образу сили, глибини та універсальності, а також легко адаптуються до різних форматів святкування - від домашньої вечері до гучної вечірки.

Андре Тан дав поради, що вдягнути на Новий рік (скриншот)

Золоті, бронзові та помаранчеві відтінки

Для тих, хто прагне яскравіших акцентів, дизайнер рекомендує звернути увагу на золоті, бронзові та помаранчеві відтінки. За словами астрологів, саме ці кольори асоціюються з фінансовим успіхом і зростанням.

Вони надають образу святковості, світла та енергії, а також добре поєднуються з темними базовими тонами. Сам Андре Тан зізнається, що планує зустрічати Новий рік у чорному або золотому образі.

Андре Тан дав поради, що вдягнути на Новий рік (скриншот)

Коричневий

Якщо ж хочеться більш спокійної, стриманої естетики, дизайнер рекомендує вибирати коричневі відтінки. Вони асоціюються з природністю, стабільністю й упевненістю та залишаються одним із головних модних трендів сезону.

Коричневий легко інтегрується як у мінімалістичні, так і в більш складні образи.

Андре Тан дав поради, що вдягнути на Новий рік (скриншот)

Зелений

Окремо Андре Тан відзначає зелений колір, який традиційно символізує розкіш, баланс і елегантність. Зелений може стати вдалим вибором для тих, хто прагне святкового вигляду без надмірної яскравості, але з відчуттям статусності.

Андре Тан дав поради, що вдягнути на Новий рік (скриншот)

Водночас дизайнер наголошує: головне правило новорічного образу - вам має бути зручно. Навіть найтрендовіше вбрання не працюватиме, якщо воно сковує рухи або не відповідає внутрішньому настрою. Саме тому

Андре Тан радить обирати ті речі, в яких ви почуватиметеся природно та впевнено.